Ne štejem, koliko sezon imam za seboj, to nima smisla

Jakov Fak je 1. avgusta napolnil 37 let, neuničljivi biatlonec iz Gorskega kotarja bo za vikend oziroma naslednji teden na Finskem krenil v svojo 19. sezono v svetovnem pokalu. Zdaj prebivalec Preddvora na Gorenjskem si je najprej za hrvaške barve priboril bronasti odličji na svetovnem prvenstvu in olimpijskih igrah, pod slovensko zastavo si je pritekel in pristreljal dve zlati, srebrno in bronasto kolajno na SP ter srebrno z OI. Pred odhodom na novo biatlonsko »fronto« je predstavil svojo »bojno pripravljenost« za soočenje s svetovno elito. Tako kot vedno, tudi tokrat ni besedno ničesar skrival.