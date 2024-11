Zmaji spet ostali praznih rok

Hokejisti Olimpije so doživeli nov poraz v ICEHL. V 22. kolu so v gosteh z 1:3 (0:1, 0:0, 1:2) izgubili z moštvom Graz 99ers. Edini gol je za Ljubljančane dosegel Bine Mašič.

Ljubljančani so še petič zapored ledeno ploskev zapustili sklonjenih glav in tako še podaljšali svoje najslabše obdobje v sezoni. Zadnjo zmago so dosegli v začetku novembra proti Innsbrucku, potem pa klonili proti Celovcu, Bolzanu po kazenskih strelih, Linzu, Asiagu in danes še proti Gradcu.

To se zdaj pozna tudi na lestvici, saj so zdrsnili s položajev, ki so jih za cilj označili na začetku sezone (med najboljšo šesterico). Z Gradcem so sicer odigrali že tretjo tekmo v sezoni po dveh domačih oktobra, ostajajo pa pri eni zmagi s prvega dvoboja (4:2).

Včeraj so sicer v ljubljanskem klubu predstavili zadnjo in hkrati najodmevnejšo okrepitev v sezoni Nicka Bonina. Toda kapetan ameriške reprezentance s SP 2023, ki je v NHL odigral 973 tekem in se dvakrat veselil naslova prvaka, tokrat še ni bil v postavi.

Razmerje strelov je bilo 45:27

Gostitelji so imeli terensko premoč, po začetnem dobrem uvodu tekmecev so tudi prvi zadeli v polno. V sedmi minuti je vratarja Luko Kolina, ki je tokrat branil za Ljubljančane, premagal Sam Antonitsch. Podobno je bilo v nadaljevanju, Gradec (razmerje strelov na koncu je bilo 45:27) je bil nevarnejši in aktivnejši, zadel pa do tretje tretjine ni več.

V zadnjem delu so imeli prvi z igralcem več priložnosti gostje, a je niso izkoristili, Gradec pa svojo je že po dobri minuti, ko je Lukas Haudum še otežil delo gostom za preobrat.

A je nato kanček upanja zeleno-belim vendarle prinesel Bine Mašič, ki je v 51. minuti znižal na 1:2. Novo priložnost za zadetek so imeli zmaji štiri minute pozneje, ko so Štajerci imeli igralca manj. A v tej prvini Ljubljančani ne blestijo, tokrat pa so si privoščili še napako in po nasprotnem napadu štiri sekunde pred koncem graške kazni prejeli tretji gol.

Tako je bil umik Kolina iz vrat dve minuti pred koncem bolj teoretičen poskus, ki nazadnje ni prinesel želenega, Gradec pa je brez večjih težav ohranil dva zadetka naskoka za zmago.

Graz 99ers – Olimpija 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) Dvorana Merkur, gledalcev 2300, sodniki: Hronsky, Ofner (glavna), Bärnthaler, Jedlička.

Strelci: 1:0 – Antonitsch (Moosbrugger, Schiechl, 7.), 2:0 – Haudum (Roy, Vela, 47.), 2:1 – Mašič (Sabolič, Kerbashian, 51.), 3:1 – Kainz (58.).

Kazenske minute: Graz 99ers 6, Olimpija Ljubljana 6.

V petek bodo Ljubljančani na domačem ledu gostili Salzburg, trenutno tretjeuvrščeno ekipo lige, v dvorani Podmežakla pa bo jutri (19) slovenski derbi alpske lige Jesenice – Celje.