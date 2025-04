Kralji Anžeta Kopitarja izgubili zadnji obračun pred končnico

Hokejisti Calgary Flames so v severnoameriški ligi NHL na gostovanju v Los Angelesu premagali Kings s 5:1. Slednji so tako izgubili zadnji obračun pred končnico, ki so si jo zagotovili že pred časom. Kapetan poraženih gostiteljev Anže Kopitar v 16 minutah in 22 sekundah igre na ledu ni dosegel točke.

Sam Morton in Zayne Parekh sta zadela po en gol na svojem debiju v ligi NHL, Nazem Kadri je bil uspešen dvakrat, Mikael Backlund je dosegel gol in podajo, Dan Vladar pa je zbral 30 obramb za plamena, ki so sezono končali v nizu štirih zmag in osmih točkah. Branilec Calgaryja Hunter Brzustewicz in napadalec Aydar Suniev sta prav tako debitirala v ligi NHL.

Taylor Ward je dosegel gol na prav tako svoji prvi tekmi v NHL za Kings, ki bodo v noči na torek po slovenskem času gostili Edmonton Oilers na prvi tekmi njihove serije prvega kroga zahodne konference.