Zgodovinski izziv Celjanov v Firencah; v živo

Pred nogometaši Celja je izjemen večer. Na povratni tekmi četrtfinala konferenčne lige gostujejo v Firencah pri enem od najbolj priljubljenih italijanskih klubov – Fiorentini. Uvodna tekma na celjskem štadionu je pripadla italijanskemu moštvu z 2:1.

»Na prvi tekmi smo dobili potrdilo, da smo jim lahko enakovredni. Prva predstava nam daje samozavest, da bomo na jutrišnji tekmi skušali ponoviti to podobo oziroma jo še izboljšati,« je odločen zvezni igralec Mark Zabukovnik.

Fiorentina: Celje Štadion Artemio Franchi, sodnik Joao Pedro Pinheiro (Por). Fiorentina (3-5-2): de Gea; Ranieri, Comuzzo, Pongračić; Parisi, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Folorunsho; Gudmunsson, Kean. Celje (4-3-3): Silva; Karničnik, Nemanič, Vuklišević, Nieto; Kvesić, Zabukovnik, Delaurier-Chaubet; Svetlin, Matko, Sešlar.

Če bi Celjanom na zahtevnem gostovanju, bi se prebili med najboljših štiri v tem evropskem tekmovanju in še izboljšali lasten slovenski mejnik najdaljšega niza v katerem izmed evropskih klubskih nogometnih tekmovanj.

Zmagovalec bo v polfinalu, ki bo 1. in 8. maja, igral proti boljšemu iz dvoboja med Betisom in Jagiellonio Dušana Stojinovića. Španci so prvo tekmo dobili z 2:0.