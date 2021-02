Lagale bi, če bi trdile, da niso tudi malo razočarane

1,4

točke so slovenske smučarske skakalke zaostale za zlatimi Avstrijkami.

Upravičila svoj nastop na ekipni preizkušnji

Enkrat dobiš, drugič izgubiš, je Ema Klinec povedala po tekmi. FOTO: Christof Stache/AFP

Slovenija ima že tri kolajne na tem nordijskem SP in skupno 12.

Najboljša posameznica ekipne preizkušnje je bila Marita Kramer.

Jutri (17.00) bo v Oberstdorfu na sporedu tekma mešanih ekip.

Rezultati ekipne tekme: v Oberstdorfu:

1. Avstrija 959,3 (Iraschko-Stolz 249,8/97, 99.5, Sorschag 213,8/88, 93.5, Hölzl 225,9/89.5, 96.5, Kramer 269,8/102.5, 104), 2. Slovenija 957,9 (Križnar 261,5/98, 106, Rogelj 236,4/93.5, 96.5, Bogataj 224,8/91.5, 97, Klinec 235,2/91, 95.5), 3. Norveška 942,1 (Opseth 245,5/98, 99, Stroem 205,3/87, 91, Bjoerseth 237,9/93, 98.5, Lundby 253,4/95.5, 97.5), 4. Japonska 877,5, 5. Nemčija 873,1.

Slovenskim smučarskim skakalkam so že pred ekipno preizkušnjo na 53. svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Oberstdorfu mnogi okrog vratu obešali zlato lovoriko. Toda znova se je pokazalo, da veliki favoriti na papirju ne zmagujejo vedno. Na koncu so se moralein, ki je na presenečenje številnih v postavi zamenjala, devetouvrščeno s četrtkove posamične tekme, po hudem boju z Avstrijkami sprijazniti s srebrno kolajno.Potem ko so izbranke glavnega trenerja naše reprezentance, ki je bil včeraj pozitiven na testu za covid-19 in je moral zastavico prepustiti svojemu pomočniku, med prvo serijo vodile že z dvajsetimi točkami zaloge, so po ne najboljšem Eminem uvodnem nastopu (91 m) prvi »polčas« končale kot druge s pičle 1,4 zaostanka za vodilnimi Avstrijkami.V velikem finalu so se Slovenke hitro spet prebile na vrh, z njega pa jih je prav z zadnjim skokom zrinila(102,5 in 104 m), ki je v neposrednem dvoboju z 22-letno svetovno prvakinjo iz Poljan nad Škofjo Loko (v drugo 95,5 m) nadomestila trinajst točk zaostanka in jeziček na tehtnici za 1,4 točke (takšna je bila razlika že tudi po prvi seriji) prevesila na stran rdeče-belo-rdečih »orlic«.Naša najbolj razpoložena tekmovalka včeraj je bila Križnarjeva (98 m in 106 m), ki je bila druga najboljša posameznica za Kramerjevo. »Malo mi je žal slabšega doskoka v finalu, ki je bil lahko odločilen v boju za prvo mesto. Zaradi tako majhnega zaostanka ostaja malo grenkega priokusa, toda tudi srebrna kolajna – če dobro pomislim – ni slaba,« so bile prve besede 20-letne skakalke iz Delnic v Poljanski dolini, vesela, ker je odpravila manjše težave, s katerimi se je v minulih dneh spopadala na 106-metrski napravi pod Senčno goro.Rogljeva (93,5 m in 96,5 m), ki je bila točkovno druga najbolj učinkovita Slovenka za Križnarjevo, je upravičila svoj nastop na drugi ekipni preizkušnji na svetovnih prvenstvih. Tako je, mimogrede, menil tudi legendarni Avstrijec, ki se je sprva čudil, ker je dobila priložnost namesto Breclove. »Čeprav sem bila živčna, sem ostala zbrana in nastopila – tako vsaj mislim – odlično. Vesela sem, da smo osvojile kolajno, ne bom pa lagala, da nisem tudi malo razočarana, ker ni zlata,« je bila iskrena tudi 26-letna Ilirijanka.Njena leto mlajša klubska kolegica Bogatajeva (91,5 m in 97 m) je priznala, da ji je bilo zaradi napete tekme na vrhu zaletišča kar malo slabo. »Vse smo bile izjemno na trnih, potrudile pa smo se najbolje, kot znamo,« je omenila 25-letnica iz Briš pri Polhovem Gradcu in v isti sapi pohvalila odlično vzdušje v ekipi.Ema Klinec, ki je dan prej ugnala vse tekmice, je dejala, da je dala vse od sebe, to pa je bilo tokrat dovolj za srebrno odličje. »To je šport, enkrat pridobiš, drugič izgubiš,« je razmišljala svetovna prvakinja.V slovenskem taboru so tako sinoči proslavili že tretjo kolajno v Oberstdorfu, že po dveh tekmovalnih dneh pa je mogoče zapisati, da je 53. nordijsko SP za naše športnike najuspešnejše v zgodovini tega tekmovanja. Skupno je to že dvanajsta slovenska kolajna na svetovnih prvenstvih v nordijskem smučanju.Najbolj nasmejane pa so bile sinoči kajpak Avstrijke s četrtkovo osmoljenko Kramerjevo na čelu. »Po razočaranju na posamični tekmi (4.) sem si na medmrežju naročila tablete proti živcem, ki so očitno prijele,« se je pošalila 19-letna mladinka iz SK Saalfelden, najizkušenejša skakalka v karavani, 37-letna, pa je pristavila: »Četrtek je bil dan za pozabo, današnjega dneva pa nikoli ne bomo pozabile ...«