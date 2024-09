Najstniki zmagujejo skoraj v vseh športih, le v smučarskih skokih ne več

V nadaljevanju preberite:

Zakaj so vodilni možje pri Mercedesu za naslednika Lewisa Hamiltona v svojem moštvu formule 1 izbrali prav Andreo Kimija Antonellija, s čim jih je prepričal 18-letni Italijan, kako je veliki up iz Bologne minuli petek prestal svoj ognjeni krst v kraljevskem avtomobilističnem razredu, kateri najstniki in najstnice so med drugimi blesteli na nedavnih olimpijskih igrah v Parizu, kateri mladenič je še posebej zasijal na letošnjem nogometnem evropskem prvenstvu v Nemčiji, kateri najstnik je bil najboljši v minuli zimi svetovnega pokala v smučarskih skokih, na katerem mestu je pristal v skupni razvrstitvi, s čim so odgovorni pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) v zadnjih letih pristrigli krila mladim skakalcem ...