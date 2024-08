Timi Zajc in Žiga Jelar čez noč ostala brez svojih kril

V nadaljevanju preberite:

Zakaj je nemško podjetje Fluege.de tako rekoč čez noč končalo proizvodnjo skakalnih smuči, zakaj to pomeni dodatne težave za slovenski tabor, kateri člani in članica naših reprezentanc A in B so skakali s Fluegejevimi smučmi, katere modele preizkušajo zdaj, za koga je menjava smuči predstavljala poseben šok, kako so se v nemškem podjetju borili proti stečaju, s kom so se tudi dogovarjali, da bi jih rešil, pred kakšnimi ugankami se je znašel Žiga Jelar, koliko proizvajalcev skakalnih smuči je še aktivnih, nad čem je izrazil zaskrbljenost Gorazd Pogorelčnik, vodja panoge za skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije ...