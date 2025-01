Nasmejani obrazi deklet napovedali spektakel

V nadaljevanju preberite:

Kranjska Gora nestrpno čaka na snidenje s svetovno elito smučark, ki se bodo v soboto pomerile v veleslalomu, dan pozneje pa v slalomu. Kakšne so slovenske delnice? Kje se je pripravljala za tekmo Andreja Slokar? Zakaj ima Ana Bucik Jogan to prizorišče tako rada? Kakšno je razmišljanje mariborske smučarke Nike Tomšič o primerjavi Pohorja in Kranjske Gore? Zakaj je potočila solzo ali dve novinka Caterina Sinigoi?