Nika in Ema po nove stopničke, toda novice niso najboljše

Nedelja prinaša zadnji tekmi skandinavske turneje za najboljše smučarske skakalce in skakalke na svetu. Prva bodo krenila na letalnico v Vikersundu dekleta (10.45), fantje bodo začeli s kvalifikacijami ob 15.05. Včeraj sta slovenske navijače posebej navdušili fenomenalna Nika Prevc in Ema Klinec z dvojno zmago na tekmi, ki so jo spravili pod streho šele popoldne. Tudi današnjo poskusno serijo so odpovedali zaradi močnega vetra, novice na tem področju niso optimalne.

Preberite povezane vsebine :

Fantastičen podvig, dvojna zmaga Slovenk v Vikersundu

Portret Nike Prevc: Neustrašna šampionka, ki preskakuje tudi moške

Nika na letalnici izzvala tudi brata Domna: To je bila moja edina skrb

Nika Prevc že takoj poletela do svetovnega rekorda (VIDEO)