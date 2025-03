| Zimski športi PREMIUM

Nika na letalnici izzvala tudi brata Domna: To je bila moja edina skrb

Nika Prevc na vikersundski pošasti poletela do novega ženskega svetovnega rekorda, Domen Prevc odjadral do kvalifikacijske zmage in potem nasmejal navzoče.

Galerija Nika Prevc je zablestela še s svetovnim rekordom v smučarskih poletih. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP