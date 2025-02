Po napaki olimpijskega prvaka novo zlato za Švico

Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju se je zaključilo s pravim spektaklom v Saalbachu. Ne le na nabito polnih tribunah, tudi ob progi so gledalci pripravili pravi špalir in pospremili zmago Švicarja Loica Meillarda, ki se veseli naslova svetovnega prvaka. Drugi Atle Lie McGrath, tretji Linus Strasser.

Velike razlike so se ustvarile že na prvi progi, prvih pet je imel skoraj neulovljivo prednost. V dvoboju za zmago je Meillard smučal na robu odstopa, nekajkrat je bil zelo blizu količka, a zdržal in v cilju prevzel vodstvo.

Clement Noel ni zdržal, povozil je kol in odstopil. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Na štartu je bil le še olimpijski prvak Clement Noel, ki je po polovici proge rahlo zaostajal za Švicarjem, pred zadnjo strmino pa naredil napako, povozil kol in odstopil. Francozi so bili razočarani, rahlo tudi Avstrijci, ki so ostali brez kolajne, na četrtem mestu je slalom končal Manuel Feller.

Slovenijo je na zadnji tekmi prvenstva zastopal le Miha Oserban, ki je odstopil že na prvi progi.