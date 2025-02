Tina Maze: Takrat so se dogajale hude zadeve, pomagal mi je Massi

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je od njenega zadnjega nastopa na svetovnem prvenstvu minilo že 10 let, Tina Maze še naprej v smučarskem svetu ohranja izjemno prepoznavnost in priljubljenost. Zdaj je ugledna strokovna komentatorka za Eurosport, v posebnem pogovoru pa nam je razkrila, kako se počuti v tej vlogi in kako sploh gleda na novinarstvo. Kaj pravi o slabih dosežkih slovenske reprezentance doslej na tem prvenstvu, zakaj je optimistka glede sobotnega slaloma Andreje Slokar in kako se ozira k dogodku na Solnograškem?