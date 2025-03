V kranjskogorskem soncu se obeta švicarsko slavje

Če gre soditi po uvodnem delu slalomske tekme za 64. pokal Vitranc, se danes v Kranjski Gori obeta švicarsko zmagoslavje. Prvi dan ga ni bilo, četudi je bil v štartni hišici udarni favorit Marco Odermatt, načrte mu je prekrižal viking Henrik Kristoffersen, na tem prizorišču že petič zmagovalec.

Tokrat pa se je v sončnem vremenu in na očitno zelo dobro pripravljeni progi najbolje odrezal Loic Meillard, švicarsko moštveno moč je dopolnil Tanguy Neg na 3. mestu z 21 stotinkami zaostanka za vodilnim rojakom. Sicer pa pogled k vrhu slalomske razvrstitve ne ponuja presenečenj. Med elitno četverico sta namreč še dva Norvežana – Timon Haugan (+0,05) in Atle Lie McGrath (0,26).

In četudi, žal, med najboljšimi slalomisti sveta ni več slovenskih reprezentantov – edini nastopajoči Miha Oserban je po napaki predčasno sklenil tekmo –, se je ob ciljnem prostoru vnovič zbralo precej gledalcev. Prvi dan ji so jih prireditelji našteli 6000, tudi na to sončno nedeljo gre pričakovati podoben obisk.

Tekma na drugi progi se bo začela ob 12.30.