Boštjan Kline: Nimamo vsega na pladnju

Boštjan Kline, eden izmed peterice Slovencev z vsaj eno zmago na smuku za svetovni pokal, je bil tokrat med vabljenimi udeleženci tekmovanja za Pokal Vitranc v Kranjski Gori. Njegova udeležba ni bila naključna. V izteku proge v Podkorenu so počastili njegovo tekmovalno kariero, od katere se je tako uradno poslovil.

Kline je 28. novembra lani sporočil, da končuje športno pot. Za ta korak se je odločil po temeljitem premisleku in posvetovanju z zdravniki ter strokovnimi sodelavci na Smučarski zvezi Slovenije. Odločitev ni bila nepričakovana, manj kot mesec dni po koncu sezone 2021/22, ki jo je končal kot 24. smukač zime, je 11. aprila 2022 padel na treningu na smučišču Na Žlebeh (Sella Nevea) na italijanski strani Kanina. Pri padcu si je huje poškodoval nogo, sledile so operacije, dolgotrajna rehabilitacija, ves ta čas je ohranil optimizem, želja po vrnitvi v tekmovalni šport pa pri njem nikoli ni zamrla. A je nato po več kot dveletni odsotnosti sledilo spoznanje, da ne bo več mogel sodelovati v trenažnem in tekmovalnem procesu na najvišji ravni.

Nacionalna smučarska zveza se je Klinetu, ki je zbral 163 nastopov na tekmah svetovnega pokala, za tekmovalno kariero uradno zahvalila med prvim in drugim delom sobotne tekme v veleslalomu na pokalu Vitranc v Kranjski Gori.

»Ni najlepše oziroma najboljše, ko te poškodba prisili v konec tekmovalne poti. Je pa nekaj, kar se zgodi, kar moraš sprejeti, definitivno pa ni bilo tako, kot sem si zamislil, da bom končal kariero. Vsekakor skušam potegniti najboljše iz tega. Zgodilo se je z razlogom in skušaš iti pozitivno naprej,« je v izteku ciljne arene dejal Mariborčan.

Kline je hvaležen ob pozornosti, ki so mu jo izkazali pri krovni smučarski zvezi. Bilo je čustveno, zahvalili so se mu tekmovalci, predstavniki zveze, ob njem so bili njegovi najbližji, žena, sin, tudi tašča, ki so mu stali ob strani na njegovi poti, ter drugi, ki so pripomogli k njegovi športni zgodbi. Prepričan je, da lahko še vedno veliko ponudi v športu. »Vrata za sodelovanje s smučarsko zvezo so odprta, menim, da lahko precej izkušenj iz hitrih disciplin, s tekem svetovnega pokala, predam mlajšim tekmovalcem,« je o prihodnosti dejal Kline.

Na tekmah svetovnega pokala je trikrat stal na stopničkah, in sicer v letih 2016 in 2017. Je v klubu petih Slovencev, ki se ponašajo z zmagami v kraljevski disciplini v svetovnem pokalu, ob Ilki Štuhec, Tini Maze, Andreju Jermanu in Martinu Čatru.

Vrsto let je bil Mariborčan pomemben adut slovenske smukaške vrste. FOTO: Sergej Belski/USA Today Sports

Še vedno se rad spomni prvih stopničk med elito, ko je bil 30. januarja 2016 drugi na smuku v Garmisch-Partenkirchnu, manj kot mesec kasneje, 27. februarja, pa je bil drugi še na superveleslalomu v Hinterstoderju: »Ti spomini se lahko skoraj kosajo z zmago. Na ti dve tekmi sem se res dolgo pripravljal, sem imel tremo, strah in sem res ponosen, ker sem se dobro pripravil,« je dejal Kline. in vrhunsko odsmučal.

Vrhunec kariere je bila zmaga na smuku v Kvitfjellu 24. februarja 2017. »Zmaga je pa vseeno nekaj posebnega, po drugi strani pa je bilo še šest uvrstitev med najboljših deset ter še nekaj lepih trenutkov, je pa tudi nekaj stvari, ki bi si jih želel narediti bolje oziroma bi si želel doseči več.«

Kline je leta 2022 z 10. mestom postavil najboljši slovenski dosežek na moških smukih na olimpijskih igrah.

»Po eni strani ni bilo medalje, ni bilo vrhunsko, po drugi strani pa je šlo za dober rezultat, ampak saj vsi vemo, da na olimpijskih igrah štejejo medalje, tako da upam, da bo Miha Hrobat naslednje leto izboljšal ta moj dosežek, oziroma ne samo Hrobat, tudi Nejc Naraločnik in Martin Čater. Cilji, rezultati so zato, da se izboljšujejo,« je dejal Kline.

Slovenska odličnost v najhitrejši disciplini alpskega smučanja za Klineta ni nekaj samoumevnega: »Po eni strani je to dobro. Pač nikoli nam ni bilo po domače povedano 'vse prineseno k riti'. Zaradi tega se bolj boriš, skušaš bolj izkoristiti vsak trening, ki ga imaš. Denimo Avstrijci imajo na vsakem drugem terenu smukaško progo, seveda s tem tudi pridobijo večjo bazo, več vrhunskih smučarjev pride ven, po drugi strani pa tudi tisti, ki bi lahko mogoče bili vrhunski, odpadejo, ker ne izkoristijo svojega potenciala.«

Pomemben pa je tudi pravi značaj: »Kot vidimo iz vseh športov, imamo Slovenci očitno določeno mentaliteto, ki sodi v vrhunski šport, zato skušamo potegniti najboljše iz tega, kar imamo. Ni vse vedno vrhunsko, res je, da nimamo smučarskega poligona, tisto, kar je pomembno, pa je, da poskusiš na tak ali drugačen način izkoristiti tisto, kar imaš.«

Imajo pa današnji otroci in mladi manj možnosti za ukvarjanje z zimskimi športi na prostem. »Še pred dvema, tremi desetletji je bilo dosti več snega, trenirali smo lahko doma. Ne samo trening, tudi prosti čas sem izkoristil za smučanje s prijatelji ali pač kar tako. Zdaj je drugače. Če ni snega, tega ne moreš početi, s čimer se je zmanjšala baza otrok ter število dobrih in vrhunskih tekmovalcev. Zato je še toliko bolj pomembno dobro delati s tistim, kar imaš,« je sklenil Kline, ki bo 9. marca dopolnil 34 let.