V Zakopanah tolažil novinca, hvaležen je tudi Špeli Rogelj

S čim je Lovro Kos, 23-letni smučarski skakalec iz Rudnika pri Moravčah, v tej sezoni presenetil še samega sebe, kakšno oceno bi si dal za nastope na nedavni novoletni turneji, kaj so mu kolegi zatrdili glede velike skakalnice v Saporu, kjer bodo od jutri do nedelje naslednje tri tekme za svetovni pokal, kako je poskušal spraviti v dobro voljo Roka Masleta, pet let mlajšega klubskega sotekmovalca pri ljubljanski Iliriji, ki je minulo nedeljo ob ognjenem krstu v svetovnem pokalu v Zakopanah le za malo zgrešil prvo točko, zakaj je hvaležen Špeli Rogelj ...