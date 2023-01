Laniškov poljski tekmec pod drobnogledom zaradi tekmovalnega dresa

V nadaljevanju preberite:

Zakaj pristojni pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) z novim načinom telesnih meritev skakalcev očitno niso dosegli želenega namena, zakaj bi lahko poljskega zvezdnika Piotra Zylo diskvalificirali v Oberstdorfu in mu odvzeli tamkajšnje drugo mesto, s čim še dviguje prah, zakaj so s prstom nanj pokazali Janne Ahonen, Toni Innauer in Mika Kojonkoski, kaj si želi glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota, kako na vse skupaj gleda Lovro Kos, ki si sam šiva drese ...