Kos kot nekoč njegov sloviti sokrajan Peterka izzval največje ase

Čeprav se Lovro Kos že vse od Ruke bolj ali manj redno uvršča med dobitnike točk za svetovni pokal v smučarskih skokih in se je pred tednom dni na državnem prvenstvu v Planici izkazal s srebrno kolajno (za prvakom Timijem Zajcem), predvsem zaradi pomanjkanja izkušenj ni bil ravno med slovenskimi aduti za vidnejšo skupno uvrstitev na jubilejni 70. novoletni turneji. Že po uvodni preizkušnji v Oberstdorfu, na kateri je bil 22-letnik iz Rudnika pri Moravčah s 6. mestom naš z naskokom najboljši skakalec, pa so se vse napovedi postavile na glavo. Zdaj je Kos glavni (in obenem tudi edini) slovenski kandidat za odmevnejši končni dosežek na tem znamenitem tekmovanju.

Mladi član Ilirije, ki prvič tekmuje na novoletni turneji, je že na torkovem uradnem treningu, na katerem je opozoril nase s prvo in tretjo oceno, pokazal, da mu velika skakalnica pod Senčno goro (HS-137) očitno ustreza. Če se mu kvalifikacijski nastop (21.) ni posrečil po željah, pa je po prespani noči nato v uvodni seriji znova potrdil vrhunsko pripravljenost. Kot novinec ni podlegel pritisku ognjenega krsta na prestižni turneji štirih skakalnic v Nemčiji in Avstriji. Ravno nasprotno; s 126,5 metra je Lovro v dežju zanesljivo premagal izkušenega Švicarja Simona Ammanna (123 m) in izzval tudi preostala zveneča imena tega športa.

Kosov skok je iz nastopa v nastop pridobival na teži, koliko je bil dejansko vreden, pa se je izkazalo ob koncu uvodne serije, ki jo je sklenil na visokem 6. mestu. Zaostal je le za peterico asov: za Norvežani Robertom Johanssonom (135,5 m), Halvorjem Egnerjem Granerudom (132 m) in Mariusom Lindvikom (129,5 m), Nemcem Karlom Geigerjem (131,5 m) in Japoncem Rjojujem Kobajašijem (128,5 m). Med spremljevalci skokov jih ni bilo malo, ki so dvomili, da bo zadržal zelo dober položaj, toda Lovro je na vrhu zaletišča ohranil mirno kri in pokazal, kaj vse ima v nogah. V finalu ga je po imenitnem nastopu odneslo daleč proti dnu Audijeve arene – do izjemnih 139,5 metra!

Rjoju Kobajaši je že tretjič zmagal na veliki skakalnici v Oberstdorfu. FOTO: Christof Stache/AFP

»To je bila prava granata! Noro!« je bil tudi Werner Schuster, nekdanji nemški selektor in zdajšnji strokovni komentator na Eurosportu, navdušen nad Kosovo sijajno predstavo, s katero je vrgel rokavico izziva vodilnim petim asom. Po izjemnem skoku člana slovenske reprezentance B je tekmovalno razsodišče znižalo zaletišče, toda Rjoju Kobajaši je kljub temu prikazal še enega »kosa«, kot se je izrazil 52-letni avstrijski strokovnjak. Japonskega zvezdnika je odneslo še poldrugi meter dlje, kar je bilo, kot se je izkazalo pozneje, dovolj za novo zmago – že četrto v sezoni in skupno 23. v svetovnem pokalu, s katero se je na 9. mestu večne lestvice izenačil tudi s Petrom Prevcem.

Rezultati tekme za svetovni pokal v Oberstdorfu (HS-137): 1. R. Kobajaši (Jap) 302,0 (128.5, 141), 2. Granerud 299,2 (132, 133), 3. Johansson 298,6 (135.5, 131), 4. Lindvik (vsi Nor) 296,3 (129.5, 137.5), 5. Geiger (Nem) 295,9 (131.5, 131), 6. Kos 289,5 (126.5, 139.5), 19. P. Prevc 249,8 (128, 118), 23. Lanišek 241,3 (116, 121.5), 27. C. Prevc 230,7 (122, 110.5), 36. Jelar (vsi Slo) 119,2 (121).

Upa, da se bo v prihodnje boril za najvišje uvrstitve

Ker so po Kobajašijevem zmagovitem skoku še skrajšali nalet, so preostalim tekmovalcem zadostovali občutno krajši poskusi, da so po seštevku vseh točk vendarle ostali pred našim danes najbolje razpoloženim skakalcem. Kobajašiju, ki je napovedal napad na svojega drugega »zlatega orla« po šampionski zimi 2018/19, sta družbo na odru za najboljše delala deževnih razmer vajena Norvežana Halvor Egner Granerud (132 m in 133 m) in Robert Johansson (135,5 m in 131 m).

Lovro Kos je s 6. mestom dosegel svojo najboljšo uvrstitev med elito. Rjoju Kobajaši je za 2,8 točke ugnal Halvorja E. Graneruda. Domači matador Karl Geiger je bil malo razočaran po 5. mestu.

A Lovro, ki se je veselil svoje najboljše uvrstitve med elito (prej 8. mesto izpred dobrih treh tednov v Visli), sinoči ni imel nič manjši nasmeh. »Z uvrstitvijo sem zelo zadovoljen, predvsem z drugim skokom, ki je bil res fenomenalen. Upam, da bom v prihodnjih dneh ponavljal takšne skoke in se boril za najvišja mesta,« si je zaželel Kos, ki je začel kot otrok skakati tudi zaradi slovitega sokrajana Primoža Peterke.

Peter Prevc je novoletno turnejo odprl z 19. mestom. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Peter Prevc (128 m in 118 m) je v zahtevnih razmerah izvlekel 19. mesto, s katerim pa ni bil zadovoljen, saj ni izkoristil dobrega izhodišča iz prvega »polčasa«, po katerem je bil še enajsti. Od Slovencev sta se do točk v Oberstdorfu dokopala tudi Anže Lanišek (116 m in 121,5 m) in Cene Prevc (122 m in 110,5 m), ki sta pristala na 23. oziroma 27. mestu, medtem ko se je Žiga Jelar (121 m), ki je v uvodni seriji tesno izgubil dvoboj z norveškim zvezdnikom Danielom Andrejem Tandejem, od tekme poslovil na 36. mestu.

Kos odličen, drugi malo pod pričakovanji Glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota je z mešanimi občutki pospremil razplet uvodne tekme na novoletni turneji. »Lovro je prikazal dva zelo lepa skoka in dosegel odličen rezultat. Zdaj lahko samozavestno nadaljuje turnejo. Preostali so nastopili malo pod pričakovanji. V Garmisch-Partenkirchnu lahko pričakujemo boljše rezultate,« ostaja optimističen 33-letni Velenjčan.

Karavana se bo zdaj preselila v Garmisch-Partenkirchen, kjer bodo v petek (14.00) kvalifikacije za sobotni novoletni spektakel (14.00).