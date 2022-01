Velikan smučin uživa pred kamero in v gozdu

V nadaljevanju preberite:

V 80. letih prejšnjega stoletja je imela Švedska številne športne ase najvišje svetovne ravni. Björn Borg je še vedno navduševal na teniških igriščih, Ingemar Stenmark v alpskem smučanju, na tekaških smučinah pa je zavladal Gunde Svan. Slednji je pri 19 letih začel stopati v ospredje ravno v času rojstva uradnega svetovnega pokala v sezoni 1981/82, v kateri je bil prvi skupni zmagovalec Američan Bill Koch, in hitro prevzel primat med elito. Legenda iz mesteca Vansbro v pokrajini Dalarna je danes dopolnil 60 let in se lahko ponosno ozre v preteklost. Kaj vse je dosegel in kaj vse počne od konca tekmovalne kariere; tudi na plesišču?