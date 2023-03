Na zaključku svetovnega pokala v smučarskih skokih se je v Planici danes odvil uvodni tekmovalni dan s kvalifikacijami za petkovo tekmo. Dogajanje si je po uradnih podatkih organizatorjev ogledalo 12.000 gledalcev, med njimi več tisoč otrok. Te so prireditelji nagovarjali s posebnim programom s poudarkom na pomenu zdravega življenjskega sloga.

Četrtkovo dogajanje v Planici je že tradicionalno dan, ko dolino pod Poncami obiščejo organizirane skupine otrok. Tudi letos je večjo skupino okoli 4000 otrok na ogled kvalifikacij pripeljala Zavarovalnica Triglav, skupaj pa je bilo po ocenah organizatorjev v Planici danes 6000 otrok. Otroci so med kvalifikacijami glasno spodbujali slovenske skakalce, njihov navijaški trud pa je bil poplačan s trojno slovensko zmago: Anže Lanišek, Timi Zajc in Domen Prevc so končali na mestih 1, 2 in 3.

Po tekmovalnem delu so organizatorji priredili še zabavni program s koncertom priljubljenega slovenskega raperja Challeta Salleta, na odru pa so zbrane otroke prišli pozdraviti tudi slovenski skakalci. Med njimi je veliko pozornosti požel Peter Prevc, ki po padcu med svetovnim prvenstvom na tokratnem zaključku sezone ne tekmuje. O letošnji vlogi gledalca je dejal, da je vse skupaj precej bolj sproščeno kot vloga tekmovalca. »Zanesljivo je drugače kot ponavadi. Ni tiste tekmovalne živčnosti, pa tudi takšnega tempa ne,« je dejal.

Otroci in starejši so v četrtek gledalsko zavzeli dolino pod Poncami. FOTO: Voranc Vogel

Prevc si je po obisku tako vzel kar nekaj časa za deljenje avtogramov mladim navijačem. O kakšnem nasvetu nadobudnim skakalcem med njimi pa je dejal: »Po toliko izkušnjah ugotoviš, da ni enega pravega recepta. Zato naj vsak kuje svojo pot, pri tem naj bodo vztrajni,« je dejal. Nad vzdušjem uvodni tekmovalni dan letošnje Planice je bil navdušen tudi zmagovalec kvalifikacij Lanišek. »Res je bilo neverjetno vzdušje. Že prvi dan videti 12.000 obiskovalcev je izjemno. Do vrha je bilo čutiti to pristno otroško energijo,« je dejal.

Nastop Challeta Salleta je bil namenjen tudi nagovarjanju otrok k zdravemu načinu življenja. Kot so sporočili z ministrstva za zdravje, sta se Challe Salle in TV-voditeljica Melani Mekicar današnjega dogodka udeležila kot ambasadorja zdravja. Z odra sta tako nagovarjala otroke k zdravemu in aktivnemu življenju, predvsem pa zabavi brez alkohola in kajenja.