Oranžna zverinica iz pohorskih gozdov

V nadaljevanju preberite:

Napočil je čas največje tekme alpskih smučark pri nas. Kdaj je nastala Zlata lisica in zakaj je bila že od začetka pri tekmovalkah tako priljubljena? Kakšni so spomini slovenskih smučark in katere med njimi so bile najuspešnejše? Kako je bilo glede selitev v Kranjsko Goro in kako zdaj na zadnji zaplet gledajo Pohorci?