Prihodnost blagovne znamke Zlata lisica negotova

Mednarodno tekmovanje alpskih smučark za Zlato lisico je tudi v svoji jubilejni 60. izvedbi potekalo pod v Sloveniji uveljavljenim imenom. Po črtanju Maribora s tekmovalnega koledarja Mednarodne smučarske zveze (Fis) je organizacijo ženskih tekem svetovnega pokala skupaj z imenom prevzela Smučarska zveza Slovenije. A negotovosti z imenom ni konec.

Uradno prizorišče tekem svetovnega pokala smučark v veleslalomu in slalomu bo na podlagi dogovora s Fisom tudi v letih 2025 in 2026 prvi januarski konec tedna na progi v Podkorenu v Kranjski Gori.

Zlata lisica na Gorenjskem v soboto in nedeljo ni bila prvič. Vsakič, ko so imeli na Mariborskem Pohorju težave s snegom, so tekmo preselili v Kranjsko Goro. V prejšnjih letih so za organizacijo Zlate lisice tudi, ko je bila ta na nadomestni lokaciji, poskrbeli mariborski organizatorji, letos pa se je to spremenilo.

Vzdrževalci proge so opravili veliko delo. FOTO: Matej Družnik

Za Mariborčane priprava tekem na Gorenjskem ni bila finančno vzdržna. Organizacijo in vso logistiko tekmovanja v celoti je tako prevzela Smučarska zveza Slovenije, pripravo proge pa je zaupala izkušenim kranjskogorskim delavcem.

Ali bo to tekmovanje v Sloveniji še naprej potekalo z imenom Zlata lisica, za zdaj ni mogoče z gotovostjo napovedati.

Slovenska smučarska zveza je s klubom Branik Maribor pred letošnjo Zlato lisico sklenila dogovor o enoletnem najemu blagovne znamke Zlata lisica, za kar so mariborskemu klubu pri SZS namenili 20.000 evrov.

»Blagovno znamko smo najeli za eno leto za tokratno jubilejno 60. izvedbo, ker se nam je zdelo primerno, da se konča obdobje šestih desetletij prirejanja tekem v Sloveniji s tem poimenovanjem. To smo zelo jasno povedali tudi predstavnikom smučarskega kluba Maribor. To je sedaj končano. Kakšni bodo koraki v prihodnje, se bomo seveda pogovarjali v naslednjih mesecih. Odmena, ki je bila plačana za najem te blagovne znamke, pa je bila mišljena tudi kot pomoč klubu,« je za STA dejal generalni sekretar Tomaž Šušteršič.

Po njegovem mnenju je vrednost blagovne znamke težko oceniti, še zlasti na mednarodnem trgu. »Ime Zlata lisica nekaj pomeni v slovenskem prostoru, v mednarodnem najbrž bistveno manj ali zelo malo. Kajti, kot lahko vidimo, mednarodnim sponzorjem so predvsem pomembni koncepti, ki stojijo v ozadju, kaj sponzorji iz takšnega tekmovanja dobijo, koliko televizijske pojavnosti dobijo. In to je tisto, kar ocenjujejo, ne pa to, kako se tekmovanje imenuje,« je povedal Šušteršič.

Zlata lisica je bila medijsko odmevna. FOTO: Matej Družnik

»Ali se bo Zlata lisica še vnaprej imenovala Zlata lisica, je v tem trenutku brezpredmetno govoriti, kajti že jutri se lahko imenuje, kot je napol v šali dejal Tone Vogrinec, 'zlata nutrija',« je bil slikovit prvi operativec ženskih tekem v Kranjski Gori.

Odprodaja blagovne znamke Zlata lisica je sprožila burne odzive na Štajerskem. Težko so sprejeli že samo selitev lisice iz Maribora.

Ne da bi jih prej obvestili o tem, je vodstvo kluba po njihovem mnenju prodalo za sramotno nizko ceno še ime Zlata lisica. Nekdanji mariborski smučarski delavci, ki so vrsto let skrbeli za pripravo proge za Zlato lisico, so prepričani, da bi vodstvo kluba Branik Maribor moralo iztržiti vsaj za desetkrat višjo ceno, kot je znašalo odmerjeno nadomestilo.