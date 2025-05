Na konferenci o športu kot premikanju meja

Medijska hiša Delo bo z današnjo poslovno konferenco zaokrožila večmesečno poslovno kampanjo Šport 2025: Od športne strasti do poslovnega uspeha. Programski partner konferenčnega dela je podjetje Arista Plus, ki ga vodi Milena Fornazarič.

Udeležence bo pozdravil Bojan Budja, odgovorni urednik Dela, sledil pa bo uvodni nagovor ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaža Hana. Osrednji govornik Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, pa bo predstavil, kako trajnostno sponzorstvo povezuje športne vrednote s poslom. Kako šport in olimpizem spreminjata svet na bolje, pa bo v samostojnem nastopu predstavil Franjo Bobinac, predsednik OKS.

Odstiranje tabujev v športu

Tema prve okrogle mize bo Odstiranje tabujev v športu – šport kot premikanje meja. Moderatorju Urbanu Laurenčiču bodo tabuje pomagali razbijati zanimivi gostje: Ivica Vulić, izvršni direktor za prodajo zavarovanj v Zavarovalnici Triglav in nekdanji profesionalni nogometaš, ki bo predstavil akcijo - #zVamiSmo v zmagah in porazih, dr. Maja Smrdu, športna psihologinja, ki pravi, da je zmagovalec tisti, ki v glavi lahko obvlada svoja čustva, misli, naravnanost, Štefan Hadalin, nekdanji alpski smučar bo govoril o tem, kako se pobrati po napakah in izzivih, dr. Miha Kramli, Center za zdravljenje odvisnosti Nova Gorica in Športna loterija, se bo navezal na dejstvo, da so družbena omrežja velik motilec koncentracije ter Katja Koren Miklavec, podpredsednica OKS in olimpijska alpska smučarka, ki bo predstavila, zakaj je prehod v vsakdanji ritem za športnika šok.

Zaradi kolesarskih idolov je tudi v Sloveniji vse bolj popularno kolesarstvo. FOTO: Črt Piksi/Delo

Učinkovitost sponzorstva

Rdeča nit druge okrogle mize bo Kako do učinkovite sponzorske strategije – vse se začne s sponzorsko pismenostjo. Na njej bo Dejan Židan, državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, državni sekretar, predstavil vizijo prihodnosti slovenskega športa: kako jo bodo čutili navijači, lokalno okolje, društva ter katere prireditve in športno infrastrukturo se bo razvijalo prihodnjih deset let. Matic Švab, poslovni direktor OKS, poudarja, da brez novih sponzorskih modelov ni vrhunskega športa, Andrej Krajner, direktor komunikacij v NLB, pa, da šport v nas predrami željo biti najboljši, Tomaž Strgar, predsednik Nogometnega kluba Šentjernej, pa tudi o praznovanju 50 let nogometa v Šentjerneju.

Pa še zgodbe športnikov

Na zadnji okrogli mizi se bosta o svojih zgodbah, ki jih piše življenje, z moderatroko Mileno Fornazarič pogovarjala Ema Kozin, najmlajša svetovna prvakinja v boksu, ter Marko Lukić, direktor podjetja Lumar in nekdanji vrhunski plezalec.