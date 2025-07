Zahvala ob sprejetju zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Po glasovanju državnega zbora, ki je razveljavilo odložilni veto državnega sveta na zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (ZPPKŽ), je zakonodajna pot tega zakona končana. Njegovo sprejetje je pomemben korak k priznanju osnovne človekove pravice, da posameznik, ki trpi za neozdravljivo boleznijo in doživlja hudo, neznosno trpljenje, lahko odloča o lastnem dostojanstvu tudi ob koncu življenja.

Društvo Srebrna nit – Združenje za dostojno starost je ponosno, da mu je uspelo s pogumom, strokovnostjo in vztrajnostjo z argumenti prepričati poslanke in poslance državnega zbora, da so zakon z dvakratnim glasovanjem potrdili. Hvala vsem, ki so prisluhnili argumentom stroke, civilne družbe ter vseh državljank in državljanov, ki si želijo človeka vredne obravnave tudi v najtežjih trenutkih življenja.

V času, ko nasprotniki zakona širijo neresnice in strašijo z izmišljenimi scenariji, želimo jasno poudariti, da zakon vsebuje ustrezne in pretehtane varovalke, ki onemogočajo zlorabe. Postopki so strogi, večstopenjski, nadzorujeta jih zdravniška in pravna stroka ter vključujejo premišljeno odločanje posameznika v stanju popolnega zavedanja osebne odločitve.

Podobne zakone ima že več evropskih držav – med njimi Nizozemska, Belgija, Luksemburg, Španija, Avstrija – in nobena od njih ne beleži sistemskih zlorab. Ravno nasprotno – zakoni delujejo kot človekov ščit pred trpljenjem in spoštujejo dostojanstvo življenja do njegovega konca. Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja ni zakon smrti – je zakon sočutja, svobode in človekovega dostojanstva.

Za vse pobudnike in podpornike tega zakona bi bil današnji dan lahko zaključek dolgoletne poti njegovega nastajanja. A pred njegovo uveljavitvijo je nova ovira. Nasprotniki pravice do izbire ob koncu življenja o njem napovedujejo zakonodajni referendum.

Zato v Srebrni niti že zdaj opozarjamo vse, ki si prizadevajo za uveljavitev pravice do izbire ob koncu življenja, da je odločilna bitka zanjo še pred nami. Če na zakonodajnem referendumu, v primeru da bo njegova izvedba dovoljena, sprejeti zakon ne bi bil potrjen, kljub že izraženi podpori na posvetovalnem referendumu te pravice preprosto ne bomo imeli – morda še dolgo ne.

V tem primeru bo od vseh nas ponovno odvisno, da s svojo udeležbo in oddanim glasom v podporo ZPPKŽ na zakonodajnem referendumu ponovno pokažemo, koliko nam pomeni pravica do izbire ob koncu življenja.

***

Društvo Srebrna nit – Združenje za dostojno starost