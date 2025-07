Ime na zidu

V nadaljevanju preberite:

Predvsem ne bi smeli pozabiti, da je bila temeljna zaveza obstoječemu mednarodnemu pravnemu redu, ki je bila sprejeta leta 1945, obnovljena leta 1990, ob ponovni združitvi Evrope. Na to pomembno dejstvo posebej opozarja Gilbert Achcar, češ da ga zlasti v zadnjem času radi spregledamo, ko tako močno odmevajo trditve, da povojne mednarodne ureditve ni več. In kdaj je po njegovem zahod bankrotiral? Vojaška intervencija v Libiji leta 2012 je zaradi instrumentalizacije instituta OZN Odgovornost zaščititi sprožila upravičeno nezaupanje. A v genocidu, ki se zdaj dogaja v Gazi, je uporabo tega humanitarnega instrumenta izločil prav zahod, ki je pokazal tudi povsem različen odnos do nalogov mednarodnega kazenskega sodišča za aretacijo Putina in Netanjahuja. To je povezano z »novim antisemitizmom«, ki ga zahodne vlade, večina političnih strank in mnogi intelektualci kar povprek pripisujejo muslimanom in vsem, ki branijo Palestince in/ali kritizirajo Izrael. A na ta način predvsem banalizirajo pretekli in sedanji antisemitizem radikalnih desnic, ki zdaj pridobivajo moč v čezatlantskem zavezništvu, trdnjavi odpora proti »osi zla« med drugo svetovno vojno. Revitalizacija zavez povojne Evrope v obdobju po hladni vojni je propadla zaradi neskladnosti in hegemonistične arogance nosilcev liberalizma in ne zaradi krepitve skrajne desnice, zaključuje Achcar.