Edvard Munch: Bolezen kot konstanta in dominanta

V nadaljevanju preberite:

Norveški slikar in grafik Edvard Munch je svojo umetnost imenoval življenjska kri, nekakšen medikament, ki bi lahko prinesel zdravilno olajšanje tako njemu kot njegovemu občinstvu, sebe je dojemal kot bolnika, a hkrati tudi kot zdravilca. Ta samopodoba je bila globoko zakoreninjena v njegovih osebnih izkušnjah, saj je bolehal za številnimi duševnimi in telesnimi boleznimi, kar se kaže tudi v njegovem umetniškem opusu.

Tudi Munchovi sorodniki so trpeli zaradi različnih bolezni, po besedah Mai Britt Guleng, kustosinje Narodnega muzeja v Oslu, v njegovi družini ni manjkalo dednih bolezni, od duševnih in živčnih do tuberkuloze, zato je umetnik pravzaprav vse življenje preživel v tesnobi in strahu, da bo usodno zbolel.