Slovenija kot športna destinacija

Na treh javnih razpisih je ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport namenilo več kot 22 milijonov evrov za izboljšanje razmer za športno udejstvovanje, krepitev prepoznavnosti Slovenije kot športne destinacije ter ustvarjanje pozitivnih družbenih in ekonomskih učinkov.

Kot pravijo na ministrstvu, s finančnimi spodbudami še naprej podpirajo slovenski šport na vseh ravneh, in sicer od vrhunskih tekmovanj in športne infrastrukture do razvoja mladih talentov. S tremi javnimi razpisi bodo podprli organizacijo velikih mednarodnih športnih prireditev, investicije v športno infrastrukturo ter izvajanje letnega programa športa na državni ravni.

Organizacija mednarodnih športnih prireditev

Za sofinanciranje organizacije evropskih in svetovnih prvenstev v članski kategoriji v olimpijskih in paralimpijskih športnih panogah je namenjenih 600.000 evrov, vloge pa lahko nacionalne panožne športne zveze in druge športne organizacije oddajo do 18. aprila. Razpisana sredstva so namenjena kritju stroškov organizacije velikih mednarodnih športnih prireditev, in sicer evropskih in svetovnih prvenstev.

»Velike mednarodne športne prireditve so osrednji dogodki športa in imajo pomemben vpliv na promocijo lokalnega okolja, na razvoj turizma in ne nazadnje tudi na gospodarstvo. Pomembne so za razvoj in promocijo športne kulture v Sloveniji, kot take pa pripomorejo tudi k promociji naše države v svetu,« je še zapisano v razpisu.

In kdo se lahko prijavi? Upravičenke so nacionalne panožne športne zveze in druge športne organizacije, ki imajo soglasje vlade za kandidaturo in za morebitno sofinanciranje velike mednarodne športne prireditve v Sloveniji v letu 2025 ter izpolnjujejo pogoje, določene s pravilnikom o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni.

Cilj sofinanciranja pa je uspešna izvedba velikih mednarodnih športnih prireditev v Sloveniji skupaj s sekundarnimi posledicami takšne izvedbe na področjih športne panoge, promocije športa, promocije Slovenije in ustvarjanja drugih ekonomskih in družbenih koristi.

Sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo

Velike mednarodne športne prireditve so osrednji dogodki športa in imajo pomemben vpliv na promocijo lokalnega okolja, na razvoj turizma in ne nazadnje tudi na gospodarstvo. FOTO: Blaž Samec/Delo

Dobrih 5,8 milijona evrov pa je namenjenih za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo, za ta sredstva se do 25. aprila lahko prijavijo občine, vendar s samo eno investicijo.

Z javnim razpisom bodo sofinancirane obnova, novogradnja, posodobitev ali rekonstrukcija javne športne infrastrukture ter ureditev dostopa do nje za funkcionalno ovirane. Izbrani prijavitelji bodo lahko uveljavljali upravičene stroške, nastale od letošnjega 1. januarja.

Kot je ministrstvo še zapisalo, še naprej spodbujajo vlaganja v javno športno infrastrukturo. S tem želijo doseči športno tehnološko posodobitev obstoječih javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin ter povečati število javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin. »Povečati želimo kakovost in število javno dostopnih športnih površin v urbanem in naravnem okolju ter urediti dostop do javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin ljudem z različnimi vrstami in stopnjami invalidnostmi,« so še zapisali.

Letni programi športa na državni ravni

Dobrih 16,6 milijona evrov pa bo letos namenjenih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni. Upravičenci so Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite, nacionalne panožne športne zveze in druge zveze in organizacije, ki delujejo na nacionalni ravni in izvajajo programe, določene s pravilnikom o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni.

Kot so še zapisali, javni razpis – nanj se lahko prijavijo do 25. aprila – predstavlja le del sredstev, namenjenih športu v letu 2025. V primerjavi s preteklimi leti se bistveno povečuje sofinanciranje programov za šport otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, delovanja nacionalnih panožnih športnih zvez ter programov športa Slovencev v zamejstvu.

Ministrstvo s tem javnim razpisom zagotavlja razmere za delovanje programov in njihovih izvajalcev na državni ravni. Namen je sofinanciranje delovanja športnih organizacij, ki delujejo na nacionalni ravni, ter njihovih programov, ki se izvajajo na nacionalni ravni – pri tem je največji del sredstev namenjen sofinanciranju delovanja mladih in članskih reprezentanc.

Skupaj je za letošnji razpis zagotovljenih 16.652.022 evrov, in sicer za šport otrok in mladine 5.514.911 evrov, za strokovne in razvojne naloge v športu 2.552.607 evrov ter za program vrhunskega športa 8.584.504 evre.