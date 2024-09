VIDEO: Kako Petrolova pametna mesta krojijo naš vsakdan

»Pametna mesta niso več sanje o prihodnosti, temveč so resnične skupnosti, ki nastajajo v naši družbi,« spremembe, ki se že dogajajo v naših lokalnih skupnostih, opiše Tilen Smolnikar, direktor energetskih rešitev v Petrolu.

Predstavljajte si, da živite v mestu, kjer se razsvetljava na ulici samodejno prilagaja svetlobi in tako avtomatično uravnava stroške, da so vse javne stavbe energetsko učinkovite in jih napaja zeleni vir energije, ki ga lahko uravnavate na daljavo. In še: da je na ulici dovolj električnih polnilnic, ki hitro in učinkovito napolnijo vaše vozilo. Taka mesta so usmerjena v skrb za okolje tudi tako, da zagotavljajo varno in zanesljivo oskrbo z vodo.

Vizija Petrola je jasna: mesta prihodnosti, kjer se tehnologija prepleta s trajnostjo

In to so mesta, ki nastajajo v naši bližini pod okriljem Petrolovih pametnih mest. »Ne gre za klasični 'smartcity'. Gre za produkt na področju energetskih rešitev, ki so namenjene predvsem mestni oz. občinski upravi, posledično pa njihove učinke občutijo tudi občani oziroma prebivalci. Obsega produkte oz. storitve s področja učinkovite rabe energije, proizvodnje obnovljivih virov energije in trajnostne mobilnosti, ki jih med seboj povezuje informacijski sistem, s katerim poskrbimo tudi za upravljanje energije,« pove Tilen Smolnikar, ki nam v zanimivem pogovoru razkrije, s kakšno vizijo so se pri Petrolu lotili razvoja koncepta pametnih mest, katere prednosti ta prinašajo prebivalcem in širši skupnosti ter zakaj so njihove rešitve tisti pravi korak v bolj zeleno prihodnost.

Zaradi Petrolovega koncepta pametnih mest postaja življenje v naših skupnostih bolj trajnostno in energetsko učinkovito. Petrol kot partner ponuja celovite energetske rešitve, ki vključujejo upravljanje stavb, javno razsvetljavo, čiščenje odpadnih voda in razvoj obnovljivih virov energije. S svojo vizijo in strokovnostjo tako pomaga mestom in občinam na poti k zeleni prihodnosti, kar je ključni korak za bolj trajnostno družbo.

"Naša vizija je ustvariti mesta prihodnosti, kjer se tehnologija prepleta s trajnostjo." FOTO: Jože Suhadolnik

Katere so glavne prednosti življenja v pametnih mestih?

Glavna prednost za mestne oz. občinske uprave je prav gotovo zmanjšanje stroškov pri izvajanju storitev s področja energije in trajnostne mobilnosti, hkrati pa tudi avtomatizacija procesov in prevzemanje vzdrževanja, upravljanja infrastrukture in garantiranja učinkov zasebnih partnerjev. Poleg tega mestno upravo razbremenjujemo administrativnih bremen. Glavna prednost za prebivalce je prav gotovo čistejši zrak in to, da se denar, ki je bil v preteklosti namenjen za pokrivanje navedenih stroškov, lahko porabi za druge storitve, ki izboljšujejo bivanje v lokalni skupnosti.

Kako Petrol nastopa kot partner pri zasnovi in implementaciji pametnih mest? Kako pomagate partnerju na poti do uresničitve končnih ciljev?

Petrol se kot partner lahko vključi že pri snovanju rešitev na način, da v javno-zasebnih partnerstvih pripravi samoiniciativne predloge izvedbe rešitev, pri drugih projektih pa s predstavitvami posameznih produktov in rezultatov, doseženih v drugih lokalnih skupnostih. V obeh primerih s partnerjem naredimo okvirne izračune prihrankov in ocenimo potrebne investicije ter pomagamo pri snovanju rešitev v skladu z zakonodajo glede javnega naročanja.

»Glavna prednost za prebivalce je prav gotovo čistejši zrak in to, da se denar, ki je bil v preteklosti namenjen za pokrivanje navedenih stroškov, lahko porabi za druge storitve, ki izboljšujejo bivanje v lokalni skupnosti.«

Kako hitro se pravzaprav povrnejo tovrstne investicije? Kje so prihranki najhitreje vidni?

Vračilna doba investicij je zelo odvisna od izvedenih ukrepov. Če gre na primer za produkte optimizacije sistemov daljinske energetike oz. upravljanja energije, pri katerih so potrebna vlaganja v programsko opremo in storitve, s katerimi optimiziramo procese in upravljanje, se investicije povrnejo že v nekaj letih. Kadar gre za investicijsko intenzivna vlaganja v primeru energetske obnove stavb, učinkovite javne razsvetljave oz. uvajanja obnovljivih virov energije, pa so vračilne dobe takih projektov deset let ali več.

Nam lahko opišete nekaj večjih primerov energetske prenove v mestih in lokalnih skupnostih?

Na področju energetske prenove stavb smo prenovili in trenutno upravljamo več kot 400 javnih stavb, kar pomeni, da upravljamo več kot milijon kvadratnih metrov stavb. Največji projekti s tega področja sta energetski prenovi v Mestni občini Ljubljana in Mestni občini Maribor. Vsi projekti so izvedeni po modelu EPC (energy performance contracting), ki se v Sloveniji izvaja v obliki javno-zasebnega partnerstva.

Preverite, kako Petrolovi strokovnjaki tudi v vaši stavbi pomagajo do nizke rabe energije z optimalnimi stroški in minimalnimi okoljskimi obremenitvami.

Energetska učinkovitost, uvajanje obnovljivih virov energije ter trajnostna mobilnost so ključni gradniki zelena prehoda, zato menimo, da je uvajanje pametnih mest v lokalnih skupnostih nujno." FOTO: Jože Suhadolnik

Koliko časa traja izvedba takšnega projekta? Kaj vse potegne za sabo?

Sam postopek izvedbe projekta je zelo dolgotrajen in lahko traja tudi več let, da se projekt izvede (izvedba predhodnega postopka JZP, izvedba javnega naročila in izbor ponudnika, faza projektiranja, faza izvedbe pripravljalnih del – izvedba ukrepov). Po izvedbi vseh ukrepov (prenova ovoja stavbe, tehnični pregled stavbnih sistemov, razsvetljave …) pa nastopi še faza upravljanja in vzdrževanja stavb z obveznostjo doseganja prihrankov, ki pa po navadi traja cca 15 let ali več.

Pri sami zasnovi projekta smo zasledovali cilj, da bi z izvedenimi ukrepi na čim bolj učinkovit način prihranili čim več energije za obratovanje stavbe, dosegli standarde udobja in za proizvodnjo energije uporabili čim več obnovljivih virov.

V sklopu pametnih mest ponujate tudi učinkovito javno razsvetljavo. Kakšna je vloga svetlobne infrastrukture v razvoju pametnih mest? Kakšne prednosti prinaša skupnosti?

Zaječar FOTO: Petrol

Moderna LED-razsvetljava je eden od gradnikov pametnega mesta, kot razvejena infrastruktura z moderno IKT-tehnologijo, kot sta senzorika prisotnosti prometa in sprotno prilagajanje jakosti svetlobe glede na trenutne potrebe. Uvedba učinkovite javne razsvetljave zmanjšuje nepotrebno porabo električne energije, ki obenem s primerno osvetlitvijo prispeva k zmanjševanju svetlobne onesnaženosti in izboljša varnost v prometu.

Trogir FOTO: Petrol

Z učinkovito javno razsvetljavo smo trenutno v 29 občinah v Sloveniji (13), na Hrvaškem (10) in v Srbiji (6), med katerimi lahko npr. v Sloveniji omenimo občine Bled, Koper in Izola, na Hrvaškem občine Trogir, Kraljevica in Jastrebarsko, v Srbiji pa občine Kikinda, Šid in Zaječar.

Poleg zmanjšanja rabe energije in svetlobne onesnaženosti smo v vseh izvedenih projektih povečali prometno varnost, prav tako pa smo naročnikom znižali stroške za energijo in vzdrževanje obstoječe javne razsvetljave.

Kako poteka financiranje takšnih projektov? Je finančno breme v celoti na občini oz. regiji?

Gre za projekte pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije, pri čemer financiranje celotnega projekta, tveganje zagotavljanja prihrankov, doseganja dogovorjenih standardov in vzdrževanja v pogodbeni dobi v celoti prevzame zasebni partner, ki od javnega partnerja dobiva plačila za izvajanje teh storitev. Na ta način občina nima nikakršnih stroškov z zamenjavo javne razsvetljave, prav tako pa so obratovalni/operativni stroški za javno razsvetljavo nižji kot pred prenovo.

Kakšna je vizija Petrola glede prihodnosti pametnih mest v Sloveniji?

Energetska učinkovitost, uvajanje obnovljivih virov energije in trajnostna mobilnost v povezavi z upravljanjem energije so ključni gradniki zelenega prehoda, zato menimo, da je uvajanje pametnih mest v lokalnih skupnostih nujno. Pri tem je Petrol s svojim širokim naborom produktov zanesljiv partner, ki poleg izvedbe storitev ponuja tudi njihov razvoj in financiranje. Petrol namerava v prihodnjih letih svoje produkte razširiti v lokalnih skupnostih, v katerih še ni prisoten, in z novimi produkti širiti svojo dejavnost v tistih, kjer je že.

Petrolove rešitve za energetsko učinkovitost mest, skupnosti in javnega sektorja EUO (energetsko upravljanje stavb) Izvajajo storitve energetskega pogodbeništva za javne stavbe, pri čemer optimizira rabo energije in vode ter zagotavlja udobje uporabnikov. Poskrbijo za energetsko sanacijo, upravljanje in vzdrževanje objektov, posledica so nižji stroški za energijo, manjša okoljska obremenitev ter finančna in tehnična tveganja. UJR (učinkovita javna razsvetljava) Izvajajo storitve energetskega pogodbeništva na področju javne razsvetljave in razsvetljave specialnih objektov v širšem javnem sektorju. Pri tem optimizirajo rabo energije. Njihove rešitve so celovite, saj poiščejo investicijsko optimalno rešitev za energetsko sanacijo, ki ustreza naročniku, in hkrati poskrbijo še za celoten proces energetske prenove ter upravljanje in vzdrževanje v pogodbeni dobi. ČN (čistilne naprave) Zagotavljajo gospodarno rabo odpadnih voda, optimizirajo delovanje čistilnih naprav in zmanjšujejo operativne stroške. Skladno s predpisi poskrbijo za zmanjšanje okoljskih vplivov in partnerje razbremenjujejo administrativnih obveznosti. DISNET – DH (optimizacija sistemov daljinske energetike) V Petrolu tudi razvijajo in optimizirajo sisteme daljinskega ogrevanja za zmanjšanje porabe energije, povečanje učinkovitosti in razogljičenje. S pomočjo pametnih omrežij omogočajo nadzor nad omrežjem in sprejemanje boljših odločitev. Proizvodnja OVE Petrol načrtuje in upravlja sončne elektrarne, razvija vetrne elektrarne in vodikove rešitve, s čimer prispeva k prehodu v nizkoogljično družbo. Sodeluje z lokalnimi skupnostmi in podjetji pri trajnostni proizvodnji energije. Mobilnost – polnilnice Zagotavljajo dobavo, montažo in upravljanje električnih polnilnic, od domačih do ultra hitrih javnih postaj. Ponujajo celovite rešitve za polnilno infrastrukturo, kar zmanjšuje stroške energije, emisije in omogoča ustvarjanje prihodkov. Mobilnost – upravljanje voznih parkov Petrol upravlja vozne parke podjetij in občin, optimizira stroške, organizira logistične premike in načrtuje elektrifikacijo vozil. Znižuje stroške in ogljični odtis ter zagotavlja mobilnost in dostop do najnovejših vozil. Pametna mesta niso zgolj tehnološki dosežek, temveč so korak naprej k družbi, ki spoštuje okolje in hkrati skrbi za dobrobit svojih prebivalcev. S Petrolom na čelu te preobrazbe lahko pričakujemo svetlejšo, bolj trajnostno prihodnost. Več o Petrolovih energetskih rešitvah

Naročnik oglasne vsebine je Petrol