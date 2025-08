Obramba po meri človeka: Naš varnostni sistem ni Nato, ampak narod

V nadaljevanju preberite:

Slovenija je skozi zgodovino varnost zagotavljala z naslanjanjem na tri stebre: vojaško in civilno obrambo ter civilno zaščito. Zahteve o petih odstotkih BDP, namenjenih obrambi, ne upoštevajo uspešne zgodovinske izkušnje. Varnost je odvisna od ljudi, ki se bodo ukvarjali z obrambo in zaščito, ne pa od tega, koliko kanonov bo v skladiščih ali na terenu.

»Obdržati trezno glavo,« je značilna športna fraza. Druga je: »Bomo šli na glavo.« Med seboj sta si nasprotujoči in se izničujeta, če se pojavita hkrati. Prav takšna je razprava o znamenitih petih odstotkih in članstvu v zvezi Nato. Ali je v vročičnem okolju sploh mogoče razmišljati argumentirano, razumno in smiselno? Zelo težko je človeku, ki je kakor na ozkem in dolgem goratem grebenu, na obe strani v dolino pa sta samo drčna trava in koničasto skalovje, varno hoditi po robu. Ostati na grebenu in ne zdrsniti na eno ali drugo stran je stvar preživetja. Taktike in strategije preživetja.