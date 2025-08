V napadu ubitih 31 ljudi, Zelenski pozval k povečanju pritiska na Moskvo

V četrtkovem ruskem napadu na Kijev je bilo po zadnjih podatkih ubitih 31 ljudi, med njimi pet otrok, je danes sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in pozval k povečanju pritiska na Moskvo. V enem najhujših napadov na Kijev je bilo ranjenih več kot 150 ljudi. Ukrajina je bila to noč znova tarča napadov, ki so zahtevali nove žrtve.

Ukrajinske oblasti so po četrtkovih ruskih napadih z droni in raketami na Kijev sprva poročale o 16 smrtnih žrtvah, vendar so število kasneje zvišale, potem ko so reševalci iz ruševin devetnadstropne stanovanjske stavbe v okrožju Svjatošinski danes zjutraj potegnili nova trupla.

Najmlajša žrtev stara dve leti

»Iskalne in reševalne operacije so končane,« je Zelenski sporočil na družbenem omrežju X. Napad je zahteval življenja 31 ljudi, med njimi petih otrok, najmlajši je bil star dve leti, je dodal. Ranjenih je bilo 159 ljudi, med njimi tudi 16 otrok.

»Ta gnusni napad Rusije kaže, da so potrebni dodaten pritisk in sankcije na Moskvo,« je dejal Zelenski, ki je že v četrtek napad označil za »nepredstavljiv obseg terorja in brutalnosti«.

Dan žalovanja

V Kijevu je danes dan žalovanja za žrtvami četrtkovih napadov, ki so bili med najbolj smrtonosnimi v ukrajinski prestolnici od začetka obsežne ruske ofenzive februarja 2022, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajina je bila sicer ponoči znova tarča ruskih napadov. V kraju Veseljanka v zaporoški regiji na jugovzhodu države je umrl moški, potem ko je hišo zadela granata, je sporočil vodja regionalne vojaške uprave Ivan Fedorov.

V Kramatorsku v doneški regiji sta bila ubita dva človeka, enajst pa ranjenih. Še šest ljudi je bilo ranjenih v Pokrovsku, je sporočil guverner Vadim Filaškin.

FOTO: Valentyn Ogirenko/Reuters

Trump napovedal sankcije

Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek obsodil zadnji val ruskih smrtonosnih napadov in ga označil za gnusnega. Potrdil je, da bo proti Rusiji uvedel sankcije. »Ne vem, ali bo to kaj vplivalo, ampak jih bomo,« je dejal po poročanju AFP.

Trump je v začetku tedna ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu dal deset dni za dosego premirja v Ukrajini, v nasprotnem primeru pa Moskvi zagrozil s sankcijami in visokimi carinami.

Rusija je v zadnjih mesecih okrepila napade z droni in raketami na Ukrajino. Julija je proti Ukrajini izstrelila več brezpilotnih letalnikov kot v katerem koli drugem mesecu od začetka invazije februarja 2022, je danes objavil AFP.

Analiza, ki temelji na podatkih ukrajinskih oblasti, kaže, da je ruska vojska julija izstrelila 6297 dronov dolgega dosega, kar je skoraj 16 odstotkov več kot junija in tretji zaporedni mesečni porast. Rusija je izstrelila tudi 198 raket, kar je več kot v katerem koli mesecu letos, razen junija.