Tehnologije močno pripomorejo k učinkovitejšemu vzdrževanju cest

Vzdrževana prometna infrastruktura pripomore k varnosti v cestnem prometu in prinaša gospodarske učinke, kot je krajši čas vožnje, prav tako pa na različne načine prispeva k okoljskemu odtisu prometa. Ker je več kot 90 odstotkov evropskih cest asfaltiranih, ima asfaltna industrija velik potencial za zmanjšanje emisij, navaja Evropski forum za vzdrževanje cest.

Ustrezno vzdrževanje prinaša bolj gladko podlago, ki zmanjša porabo goriva in s tem emisij za pet odstotkov. To je enako, kot da bi s cest umaknili tri milijone avtomobilov. Koristi od bolj gladkega vozišča imajo tudi električna vozila, manj je hrupa, ki ga na teh cestah povzroča promet, lastniki imajo ob skrajšanju časa potovanja tudi manjše stroške vzdrževanja vozil. Po zadnjih primerjalnih podatkih Cestne zveze EU za leto 2021 se Slovenija uvršča med države EU, ki, izraženo v BDP, največ vlagajo v prometno infrastrukturo.

»Največji izzivi pri vzdrževanju cest so nepredvidljive vremenske razmere, staranje infrastrukture in vse večja obremenjenost prometnega omrežja. Ključ do izboljšanja je vlaganje v preventivno vzdrževanje, v uporabo sodobnih tehnologij ter učinkovitejše načrtovanje del v sodelovanju z lokalnimi oblastmi,« izkušnje iz prakse opisuje Iztok Černoša, direktor VOC Celje. V poletnem in zimskem času skrbijo za več kot 1890 kilometrov državnih in občinskih cest v celjski in koroški regiji, in sicer so to vzdrževalna dela, popravila in obnovitvena dela, skrbijo za prometno signalizacijo ter izvajajo zimsko službo, vključno s čiščenjem snega in ledu.

Pomembne nenehne naložbe v opremo

K učinkovitemu delu, pri katerem je pomembno zagotavljati tudi varnost za zaposlene in udeležence v prometu, v zadnjih letih močno pripomore tehnološki napredek, predvsem uporaba digitalnih orodij in avtomatizacije. »Največji napredek je v digitalizaciji procesov, vključno z uporabo pametnih sistemov za spremljanje stanja cest, ki omogočajo hitrejše zaznavanje poškodb in potreb po vzdrževanju, sistemov za spremljanje vremenskih razmer ter avtomatizirano pluženje in posipanje. Napredek je viden tudi pri vgradnih materialih, kot so trajnejši asfaltni premazi, ki podaljšajo življenjsko dobo cest,« našteva Černoša.

Tehnološki napredek prinaša večjo kakovost in hitrost izvedbe, optimizacijo virov in boljše dolgoročno načrtovanje, zaposlenim pa boljše delovne razmere, manj telesno napornega dela in večjo fleksibilnost. Nenehne naložbe v sodobna vozila, stroje in zimsko opremo omogočajo stalno tehnološko posodabljanje, s čimer v podjetju povečujejo učinkovitost dela in med drugim prispevajo k zmanjšanju emisij in drugih škodljivih vplivov na okolje.

Med novostmi v zadnjih letih izpostavi potopne količke ob cestah, ki omogočajo hitro prilagodljivost za zimske razmere. Ena izmed ključnih prednosti te inovacije je znatno zmanjšanje porabe časa in materiala. V preteklosti so morali vzdrževalci pred vsako zimsko sezono postavljati in po sezoni odstranjevati lesene snežne kole, ki so plužnim enotam pomagali pri orientaciji. S potopnimi količki je ta postopek bistveno poenostavljen – plastični količek se izvleče ali pospravi v smernik, kar omogoča hitrejšo in učinkovitejšo pripravo na zimsko sezono.

Vreme spreminja delo

Pri vzdrževanju cest je opazen tudi vpliv vremenskih sprememb. Vplivajo tako na to, kakšna vrsta vzdrževalnih del je potrebna na infrastrukturi, kot na dinamiko izvedbe ter uporabo specifičnih tehnologij. Vse to zahteva od podjetij hiter odziv ter prilagajanje trenutnim razmeram in zagotavljanje ustrezne opreme.

Vzdrževanje ob odprtih ali delno odprtih cestah zahteva skrbno načrtovanje, ustrezno zaščitno opremo zaposlenih in natančno usklajevanje s prometom. Pomembno je, da se upoštevajo varnostni predpisi, opozarja sogovornik in dodaja, da sta nestrpnost in siceršnje ravnanje udeležencev v prometu poseben izziv pri vzdrževanju. Ob tem pa tudi prisotnost divjih in domačih živali ob cestiščih ter različni nepričakovani predmeti in odpadki ob robu cestišč. »Opažamo vse več odpadkov, ki jih vozniki odvržejo iz vozil, kar ne le onesnažuje okolje, temveč otežuje vzdrževanje cest in povečuje varnostna tveganja,« še pravi in se zavzema za več ozaveščanja udeležencev v prometu.