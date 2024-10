»Brez njih ne bi bili kos tako zahtevnemu okolju«

Jana Kovačič Pavasović: »Angažirani zaposleni so ključ do poslovnega uspeha zavarovalnice.« FOTO: Jože Suhadolnik

Delo v podjetju, ki vlaga v varno in udobno delovno okolje, ki je povrhu še usklajeno s trajnostnimi zavezami, je zaposlenim lahko v večje veselje, saj zmanjšuje tveganje za razvoj bolezni, spodbuja večjo produktivnost, zmanjšuje odsotnost z dela in povečuje motiviranost. »V Zavarovalnici Vita se zavedamo, da zaposleni največ prispevajo k poslovnemu uspehu, zato jim namenjamo posebno skrb skozi celoten zaposlitveni cikel – od vključevanja v kolektiv do podpore pri zdravju in osebnem razvoju. Tako ustvarimo boljše možnosti za dolgoročno zadovoljstvo in zavzetost pri delu,« je povedala, direktorica kabineta uprave

Ker se zavedajo tudi širše povezanosti z okoljem, del dohodka namenjajo družbeno odgovornim dejavnostim s področja kulture, izobraževanja, športa in umetnosti. Tako se lahko pohvalijo, da so že več kot 15 let pokrovitelj Živalskega vrta Ljubljana in da v okviru Zavarovalne skupine Sava sodelujejo v iniciativi Srce za svet, ki jih je med drugim popeljala tudi na akcijo pogozdovanja pogorelega Krasa.

Zavarovalnica Vita je tudi letošnja prejemnica priznanja Vključi.Vse za dobre prakse vključevanja zaposlenih kot vzor podjetjem v Sloveniji, ki ga podeljuje sekcija menedžerk v okviru Združenja Manager.

Proces, ki se nenehno odvija in nadgrajuje

Zaposleni med izobraževanjem nadgrajujejo svoje znanje in veščine, kar omogoča boljše poslovne rezultate. FOTO: Zavarovalnica Vita

Kako Zavarovalnica Vita skrbi za dobro počutje in zdravje svojih zaposlenih?

V zavarovalnici se trudimo, da so zaposleni deležni odlične izkušnje v vseh fazah zaposlitvenega cikla. Pomemben del te izkušnje se nanaša na aktivnosti, s katerimi skrbimo za dobro počutje in zdravje zaposlenih. Vsakemu novozaposlenemu še pred njegovim prihodom v podjetje skrbno izberemo »buddyja« in mentorja, ki sta mu v pomoč v tistem začetnem, navadno najtežjem obdobju. Prvi dan zaposlitve za novozaposlenega organiziramo t. i. spoznavni zajtrk, na katerem novozaposleni dobi priložnost, da ob dobri kavi in rogljičkih hitreje naveže nova poznanstva, kar ima pozitiven vpliv tudi na sodelovanje med sodelavci. S številnimi ukrepi skrbimo za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, v okviru katerih zaposlenim omogočamo delo od doma, drseči delovni čas, dodaten dan dopusta za zdravje in možnosti za obisk zdravnika med delovnim časom.

Podjetje dopušča, da zaposleni do 40 % oziroma do 60 % svojega delovnega časa opravljajo od doma. Drseči delovni čas je prilagojen urnikom varstva otrok, tako da lažje uskladijo službene in družinske obveznosti. Vsak zaposleni dobi dodaten dan dopusta letno za zdravje, kar vključuje aktivnost po prosti izbiri delavca. Vsak zaposleni lahko mesečno porabi tri ure za obisk zdravnika. Vsem ponujamo podporo ob uvajanju otroka v vrtec in organiziramo dogodke za otroke zaposlenih ob koncu koledarskega leta. Prav tako uredimo poletno počitniško varstvo v ZOO Ljubljana za otroke zaposlenih in enkrat letno za zaposlene organiziramo dan z družino v ZOO Ljubljana.

Zaposlenim je na voljo tudi bogat program promocije zdravja na delovnem mestu, v okviru katerega izvajamo aktivnosti za telesno in psihično zdravje ter preventivne preglede. Redno merimo organizacijsko klimo v podjetju, analiziramo rezultate in sprejemamo ukrepe, s katerimi naslavljamo izzive. Lahko bi torej rekli, da je skrb za zdravje in dobro počutje zaposlenih v Zavarovalnici Vita proces, ki se nenehno odvija in redno nadgrajuje.

Jana Kovačič Pavasović: »Mentorski programi spodbujajo prenos znanja med izkušenejšimi in novimi sodelavci ter krepijo timski duh.« FOTO: Jože Suhadolnik

Kako je program sprejet med zaposlenimi in kakšni so rezultati do zdaj?

Program promocije zdravja na delovnem mestu je med zaposlenimi zelo dobro sprejet, kar se kaže tako v visoki udeležbi zaposlenih v aktivnostih programa kot tudi v pozitivnih povratnih informacijah, ki jih prejemamo. Z učinkovitim programom promocije zdravja skrbimo za izboljšano fizično in psihično zdravje zaposlenih, za manj bolniških odsotnosti, povečano produktivnost in večje zadovoljstvo zaposlenih z delodajalcem.

Zadovoljni zaposleni – ključ do uspeha

Katere ukrepe izvajate za ohranjanje dolgoročnega zadovoljstva zaposlenih?

Zavedamo se, da so angažirani zaposleni ključ do poslovnega uspeha zavarovalnice, zato izvajamo številne ukrepe za zdravo in vključujoče delovno okolje. Skrbimo za osebni in poklicni razvoj zaposlenih, tako da sistematično načrtujemo in organiziramo izobraževanja in seminarje, na katerih se zaposleni izpopolnjujejo in pridobivajo nova znanja, posledično lahko prevzemajo nove naloge in odgovornosti ter tako bolje uresničijo svoj potencial. Posebno pozornost namenjamo tudi zagotavljanju ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem ter fleksibilnim oblikam dela. Organiziramo tudi različne aktivnosti za timbilding, ki so namenjene izboljšanju sodelovanja in komunikacije med zaposlenimi ter krepitvi timskega duha. Seveda tudi redno izvajamo meritve in sprejemamo ukrepe, s katerimi se lotevamo izzivov, ki jih meritve pokažejo.

Zavarovalnica Vita z različnimi aktivnostmi spodbuja timski duh in krepi sodelovanje med zaposlenimi. FOTO: Barbara Zajc

Zavarovalnica Vita razvija sisteme učinkovitega vodenja in motiviranja zaposlenih ter tako prepoznava prizadevne posameznike. Katere programe za razvoj in usposabljanje zaposlenih izvajate?

Programi za razvoj in usposabljanje zaposlenih so namenjeni krepitvi njihovih kompetenc. Za vsakega zaposlenega se v okviru letnega razgovora določi tudi načrt izobraževanj, v okviru katerega se definirajo njegova področja usposabljanja za lažje prilagajanje specifičnim potrebam in željam zaposlenega. Glede na potrebe po izobraževanjih in usposabljanjih organiziramo usmerjene skupinske ali individualne treninge za razvoj veščin zaposlenih, prav tako pa izvajamo tudi ciljana strokovna usposabljanja za zaposlene, s katerimi kontinuirano nadgrajujemo znanja zaposlenih. Vzpostavljen imamo tudi mentorski program, ki spodbuja izmenjavo znanja med izkušenejšimi in novimi sodelavci, hkrati pa je program odličen način za krepitev timskega duha in ustvarjanja bogatejšega delovnega okolja. Naši zaposleni včasih tudi krožijo, kar je dobro za boljše razumevanje različnih funkcij v zavarovalnici, izboljšuje sodelovanje med oddelki in jim daje širšo perspektivo ter nove priložnosti za rast.

Kako pomembno vlogo igrajo novi agilni načini dela pri vaši strategiji za razvoj kadrov?

Novi agilni načini dela imajo pomembno vlogo, saj omogočajo ustvarjanje fleksibilnega, sodelovalnega in dinamičnega okolja, ki spodbuja nenehen razvoj veščin in kompetenc zaposlenih. Poudarek je na prilagodljivosti, hitrem odzivanju na spremembe in vključevanju zaposlenih v proces odločanja.

»Različnost posameznih perspektiv vodi do najboljših idej«

Zavarovalnica Vita razvija kolektivno prizadevnost z razvojem novih agilnih načinov dela, s spodbujanjem sodobne organizacijske kulture ter zagotavljanjem dela v varnem, raznovrstnem in trajnostnem delovnem okolju. FOTO: Barbara Zajc

Kako se v Zavarovalnici Vita trudite za raznoliko in vključujoče delovno okolje?

Zavedamo se, da je raznolikost ključnega pomena za našo uspešnost. Brez zaposlenih, ki posedujejo raznoliko usposobljenost, izkušnje, veščine, znanja, kompetence, zavarovalnica ne bi bila kos zahtevnemu okolju, v katerem posluje. Raznolikost sama pa seveda ni dovolj – enako pomembno je, da ustvarjamo vključujoče delovno okolje, v katerem se vsak počuti slišanega in cenjenega. V ta namen aktivno spodbujamo zaposlene k temu, da prispevajo svoje ideje, ter jih vključujemo v procese odločanja. Raznolikost v razmišljanju vodi do inovativnih rešitev problemov, s tem pa do novih idej za rast in napredek podjetja. Ko se zaposleni z različnimi ozadji spoprijemajo z novimi izzivi, prav različnost perspektiv posameznikov vodi do najboljših idej. Pomembno vlogo ima tudi v procesu odločanja, saj vodi do bolj premišljenih in uravnoteženih odločitev, ki so za zavarovalnico kot finančno institucijo esencialnega pomena. Pomembna je za učinkovito reševanje problemov, saj so raznolike ekipe boljše pri reševanju problemov, imajo namreč dostop do širšega nabora znanja in izkušenj. Raznolikost in vključujoče delovno okolje sta torej temeljna elementa našega uspeha. Z ustvarjanjem okolja, v katerem se vsak zaposleni počuti sprejet in spoštovan, postavljamo temelje za trajnostno rast in uspeh Zavarovalnice Vita.

Kako merite zadovoljstvo zaposlenih in kaj so najpogostejši dejavniki, ki vplivajo nanj?

Zadovoljstvo zaposlenih merimo na več načinov. Redno izvajamo meritve zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih, pri čemer zaposleni lahko izrazijo svoje mnenje o različnih vidikih delovnega okolja. Z meritvami pridobimo vpogled v trenutno stanje in prepoznamo področja, ki zahtevajo izboljšave. Poleg meritev sistematično izvajamo letne in druge redne razgovore z zaposlenimi, pri čemer spodbujamo odprto komunikacijo. S tem lahko slišimo njihove pomisleke in predloge.

Najpogostejši dejavniki, ki vplivajo na počutje zaposlenih, vključujejo priložnosti za osebno in strokovno rast, zadovoljstvo z delom in delovnim časom, delom, z delovnimi razmerami, s sodelavci, ravnotežjem med delom in zasebnim življenjem ter plačilom za delo. Zavedamo se, da je dobro počutje zaposlenih ključno za uspeh podjetja, zato si nenehno prizadevamo izboljšati te dejavnike in ustvarjati pozitivno delovno okolje. Tako uresničujemo zamisli za vedno nova in čedalje boljša zavarovanja in procese zavarovalnice.

Kot primer dobre prakse vključevanja zaposlenih lahko navedem proces planiranja ključnih aktivnosti za naslednje koledarsko leto, ki ga izvedemo tako, da v proces planiranja povabimo prav vse zaposlene. Vsak zaposleni lahko prispeva svoj predlog procesne ali druge izboljšave, izboljšave zavarovalnega produkta ali novega produkta oz. drugo inovativno idejo. Če predlog izpolnjuje določena merila, se lahko uvrsti v ključne aktivnosti zavarovalnice za naslednje leto. S takšnim pristopom so vsi naši zaposleni dejansko aktivno vključeni v nadaljnji razvoj zavarovalnice, hkrati pa to pri zaposlenih spodbuja nenehno razmišljanje o izboljšavah.

Kako še dodatno spodbujate inovativnost in razvoj novih idej med zaposlenimi?

Ustvarjamo odprto in vključujoče delovno okolje, v katerem zaposleni čutijo svobodo, da lahko delijo svoje ideje brez strahu pred kritiko. Omenila sem že proces planiranja. Spodbujamo kulturo nenehnega učenja, pri čemer zaposleni pridobivajo nove veščine in znanja, in podpiramo sodelovanje med različnimi oddelki. V procesu inovacij igra pomembno vlogo tudi podpora vodstva, ki je v našem podjetju zagotovljena. Zaposlene spodbujamo v procesu inoviranja in jim omogočamo vire za razvoj in realizacijo idej. S takšnim pristopom gradimo kulturo inovacij, ki je ključna za naš dolgoročni uspeh in rast.

Trajnostni cilji mogoči le z motiviranimi zaposlenimi

Jana Kovačič Pavasović: «Brez zaposlenih z raznolikimi usposobljenostmi, izkušnjami, veščinami, znanji in kompetencami zavarovalnica ne bi bila kos zahtevnemu poslovnemu okolju.« FOTO: Jože Suhadolnik

Zavarovalnica je sprejela celovito strategijo trajnostnega razvoja. Kako bi opisali vlogo zaposlenih v trajnostnem razvoju zavarovalnice? Kako pomembna je zavzetost zaposlenih pri doseganju vaših trajnostnih ciljev?

S strategijo trajnostnega razvoja si prizadevamo za dolgoročno trajnostno poslovanje. Ključni dejavnik za uspešno uresničevanje teh ciljev so zaposleni, katerih predanost trajnostnim vrednotam igra osrednjo vlogo pri uvajanju inovativnih trajnostnih praks. Njihova aktivna vloga prispeva k izboljševanju procesov, optimizaciji virov in zmanjšanju okoljskega odtisa zavarovalnice.

Kako spodbujate zaposlene, da se aktivno vključujejo v projekte družbene odgovornosti?

Verjamemo, da so projekti družbene odgovornosti priložnost za pozitiven prispevek k družbi, hkrati pa krepijo povezanost in motivacijo zaposlenih. Da bi jih spodbudili k aktivni vključenosti, organiziramo prostovoljske akcije in iniciative, v katerih lahko zaposleni prispevajo svoje znanje, čas in energijo. Te aktivnosti so pogosto del naših trajnostnih ciljev, zato zaposlene vključujemo že v fazi načrtovanja in jim omogočamo, da sami predlagajo projekte, ki so jim blizu. Tako smo med drugim sodelovali pri pogozdovanju pogorelega Krasa, zbirali šolske potrebščine in novoletna darila za otroke v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), izvedli dan korporativnega prostovoljstva v ZOO Ljubljana z zaposlenimi, ko smo izdelovali igrače in priboljške za živali ter opravljali vrtnarska dela. Zaposleni se zato ne vključujejo le zaradi zavez podjetja, ampak ker se sami čutijo povezane s temi vrednotami in projektom, ki ima pozitiven vpliv na širšo skupnost.

Kakšni so vaši načrti za prihodnost glede nadaljnjega razvoja praks, ki izboljšujejo izkušnjo zaposlenih?

Tudi v prihodnje si bomo prizadevali, da Zavarovalnica Vita ostane sinonim za odlično delovno okolje. Nadaljevali bomo razvoj praks, ki bodo še naprej povečevale zadovoljstvo in motivacijo zaposlenih, z osredotočanjem na fleksibilne oblike dela, ki olajšajo usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Prav tako bomo okrepili programe usposabljanja in osebnega razvoja, s poudarkom na digitalnih veščinah, trajnostnih in voditeljskih kompetencah, ki so ključnega pomena za prihodnost. Poleg tega načrtujemo nadgradnjo programov promocije zdravja na delovnem mestu, s katerimi bomo še bolj skrbeli za dolgoročno zdravje in dobro počutje zaposlenih. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali za okolje, v katerem se vsak zaposleni počuti cenjen in ima možnost za osebno in strokovno rast.

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Vita, ki je s svojo ponudbo ekskluzivno​ prisotna v NLB poslovalnicah in na spletu.