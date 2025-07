Po Franciji priznanje Palestine napovedalo še Združeno kraljestvo

Prizadevanja za dosego trajnega miru na Bližnjem vzhodu in rešitev palestinskega vprašanja, okoli katerih se je te dni vrtela tudi odmevna mednarodna konferenca na sedežu Združenih narodov v New Yorku, so bila deležna močne spodbude, potem ko je britanska vlada sporočila, da bo Združeno kraljestvo septembra skupaj s Francijo priznalo Palestino, če Izrael do takrat ne bo poskrbel za ublažitev humanitarne krize v Gazi, privolil v premirje s Hamasom in se zavezal rešitvi z dvema državama.

Britanska vlada je odločitev sprejela nekaj dni za tem, ko je podobna napoved prišla iz Pariza, in več kot leto po tem, ko so se za enak korak odločile Španija, Irska, Norveška in Slovenija. Kot so sporočili predstavniki britanske vlade, je premier Keir Starmer svoje ministre obvestil, da bo Združeno kraljestvo septembra, pred generalno skupščino ZN, priznalo državo Palestino, »če izraelska vlada ne bo sprejela konkretnih ukrepov za končanje grozljivih razmer v Gazi, dosegla premirja, jasno povedala, da na Zahodnem bregu ne bo prišlo do priključitev ozemlja, in se zavezala dolgoročnemu mirovnemu procesu, ki bo omogočil uveljavitev rešitve z dvema državama.

Britanski zunanji minister David Lammy je z odločitvijo britanske vlade seznanil delegate na sedežu ZN v New Yorku. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

Priprava na september

Pomen mogočega britanskega priznanja je v pogovoru za Delo posebej podčrtala tudi slovenska zunanja ministrica, ki je dan po nastopu na mednarodni konferenci v New Yorku izrazila upanje, da se bo do rednega zasedanja generalne skupščine ZN več držav pridružilo nameri Francije po priznanju Palestine.

»Ta konferenca je priprava na september,« je pojasnila ministrica, rekoč, da se je ta teden za skupno mizo zbralo 120 držav, od katerih jih mnogo priznanje Palestine razume kot edino jamstvo za mir in varnost. V naslednjih dveh mesecih se napoveduje nadaljevanje priprav na skupni dokument, s katerim bi države opredelile vse nadaljnje korake, vključno z reformo palestinske uprave, demilitarizacijo Hamasa in drugimi ukrepi, nujnimi za dosego trajnega miru na Bližnjem vzhodu.

Zunanja ministrica Tanja Fajon je izrazila upanje, da se bo do rednega zasedanja generalne skupščine ZN več držav pridružilo nameri Francije po priznanju Palestine.

Cilj tega procesa je po besedah vodje slovenske diplomacije predvsem toliko opolnomočiti zmerne palestinske sile, da bodo lahko enkrat same sposobne nadzirati svojo državo in prihodnje leto tudi izvedle volitve. Pomemben del načrtov je priznanje Izraela v arabskih državah.

Tanja Fajon je pred zaključkom konference opravila pogovore tako s palestinskim premierom Mohamedom Mustafo kot z generalnim sekretarjem OZN Antóniom Guterresom, ki je konferenco v New Yorku odprl z oceno, da palestinska država še nikoli ni bila tako oddaljena. Poleg vojne v Gazi, ki je zahtevala že 60.000 smrtnih žrtev, položaj še dodatno otežuje nezakonita širitev izraelskih naselbin na Zahodnem bregu.

»Slika je črna, vendar sva se [z generalnim sekretarjem] strinjala, da si moramo države še naprej stati ob strani in vztrajati pri izvajanju pritiska na izraelsko vlado,« je poudarila ministrica.