Red Bull Bora Hansgrohe tudi v prihodnji sezoni računa na Rogliča

Čeprav ni več na svoji najbolj vrhunski ravni, je Primož Roglič še vedno eden najboljših kolesarjev sveta. In dragocen za moštvo Red Bull Bora Hansgrohe, ki si njegove usluge želi tudi v prihodnje. To je potrdil tudi menedžer ekipe Ralph Denk in nakazal, da so z Rogličem dosegli dogovor o podaljšanju sodelovanja.

»Z njim imamo še vedno velike načrte. Zdaj, po koncu Toura, se bomo usedli in pogovorili, kakšni so še njegovi cilji v karieri. Vemo, da mu manjkata dirka po Franciji in dirka po Švici, skupaj bomo naredili načrte za prihodnost,« je Ralph Denk najprej posredno razkril, da bodo še sodelovali, nato je bil bolj direkten: »Ne drži, da se Primoževa pogodba izteka. Ima sklenjeno pogodbo z nami.«

Koliko časa bo Roglič še nosil dres Red Bulla, ostaja skrivnost, očitno bo del nemške sredine vsaj še eno sezono. Morda bo poskusil z naskokom na novo zmago na Vuelti, morda bo šel po zmago v Švico, ali pa bo izbral kaj tretjega. Če bo imel pravo motivacijo, bo zagotovo konkurenčen najboljšim, čeprav sodi med starejše kolesarje v karavani.