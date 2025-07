Po brutalnem napadu na Slovenca pridržali tekvondoista Vojnikovića

Kot je izvedel Index, so zaradi brutalnega napada na 19-letnega mladeniča z Vrhnike pred klubom v Poreču aretirali Denisa Vojnikovića. Poleg njega so osumljeni še štirje moški, dva od njih pa še vedno iščejo.

Denis Vojniković. FOTO: FB Taekwon-Do Klub BAK Pula

Vsi so obtoženi kaznivih dejanj hude telesne poškodbe in nasilnega vedenja, preverjajo pa tudi, ali so povezani s še kakšnimi drugimi kaznivimi dejanji. Kot neuradno piše Index, naj bi bili nasilneži povezani z nekaterimi policijskimi krogi, zato se pogosto zgodi, da do njih pricurljajo informacije o načrtovanih policijskih racijah.

Trojica zaslišanih, dva izpuščena

HRT poroča, da so zaslišanja osumljencev zaključena. »Trojico so danes zjutraj privedli na zaslišanje, od tega sta bila dva izpuščena zaradi pomanjkanja dokazov,« so poročali.

Osumljeni so stari 40, 29 in 47 let, povzemajo poročilo policije mediji. Ti naj bi 25. julija nekaj po polnoči Slovenca najprej napadli v lokalu, nato pa tudi pred njim. Pri tem naj bi 40-letni osumljenec Vrhničanu zadal hude telesne poškodbe.

Po napadu so ga pustili ležati na javni površini brez vsakršne pomoči, s čimer so ga po oceni policistov izpostavili neposredni smrtni nevarnosti.

Zoper 40-letnika je policija vložila kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja povzročitve hudih telesnih poškodb, pa tudi zaradi sodelovanja v pretepu in nenudenja pomoči. 29-letnika in 47-letnika pa so ovadili zaradi sodelovanja v pretepu in nenudenja pomoči.

Kdo je Vojniković?

Vojniković je ustanovitelj hrvaške franšize The Punch it Gym Croatia v Pulju. Svojo borilno kariero je začel leta 1993 s tekvondojem, kikboksingom in boksom, bil pa je tudi član hrvaške reprezentance v tekvondoju in kikboksingu ter dolga leta delal kot trener te veščine.

In kdo je Teo?

Spomnimo, Teo, 19-letni Slovenec z Vrhnike, je v četrtek delal kot študent pri NK Olimpija, kjer pomaga pri organizaciji tekem. Istega dne se je s prijatelji odločil odpotovati v Poreč, da bi si ogledal nastop bosanskega glasbenega dua Jala Brat & Buba Corelli v nočnem klubu Saint & Sinner, so poročale Slovenske novice.

Namesto zabavnega večera se je za Tea noč končala v bolniški postelji v Pulju. Varnostniki, domnevno člani znanega bodybuilding kluba, so ga brutalno pretepli, pišejo Slovenske novice.

»Povedal mi je, da se ima odlično, da je veliko ljudi in da je vroče, zato je šel ven na kratko nadihat svežega zraka. Nenadoma ga je nekdo močno udaril z višine,« je za slovenski medij povedala njegova mati 44-letna Tina Tkalec.

»Ko se je obrnil, je zagledal več visokih moških, ki jih je prepoznal kot varnostnike iz kluba. Sledili so mu in ga začeli udarjati od zadaj, medtem ko je ravno poskušal pobegniti, dokler ni izgubil zavesti.«

Eden od videoposnetkov prikazuje več moških v oprijetih črnih oblačilih, ki pretepajo mladeniča, ki leži na tleh - udarci in brce letijo proti njegovi glavi in telesu. Po besedah prič so celo skakali po njem.

Osem nasilnežev

»Najprej ga je napadlo pet ljudi, nato pa so se jim, kot kaže posnetek, pridružili še trije. Osem odraslih moških je z vso brutalnostjo napadlo mojega sina,« pravi mati, ki je še vedno globoko pretresena.