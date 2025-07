Matej Mohorič še ni rekel zadnje, še bo unovčil francoske noge

V nadaljevanju:

Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je v spektakularni sklepni etapi Toura, ki je karavano trikrat peljala čez deževni Montmartre, svetovno javnost spomnil na to, kako izjemen kolesar je. V izbrani šesterici, v kateri je bil tudi rumeni Tadej Pogačar (UAE), se je do zadnjega boril za prestižno zmago, ki jo je naposled slavil Wout van Aert (Visma Lease a Bike). Moho si je prikolesaril 3. mesto, ki je bilo zanj tudi zadoščenje in znak, da se mu obeta vrhunski zaključek sezone.

»Vse sem tvegal, ker sem bil zelo jezen zaradi tega, kar se mi je zgodilo v 20. etapi, ko me je kolo pustilo na cedilu. Vseeno mi je bilo, ali pristanem na urgenci ali na stopničkah za zmagovalce, bile so stopničke. Ponosen sem, cela ekipa si to zasluži. Nismo dobili etape, kar je bil naš cilj, a vseeno mislim, da je to dobra popotnica za naprej. Zavihali bomo rokave, pogledali, kje nam še kaj manjka, in od tu naprej gradili,« je bil v Parizu kot vedno zgovoren Mohorič, zaradi katerega nam je spet zastajal dih.