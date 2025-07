Primož Roglič se bo vrnil na vrh, če si bo to želel

Vsi štirje slovenski kolesarji, ki so 5. julija začeli 112. dirko po Franciji, so jo v nedeljo v Parizu tudi končali. Dva sta bila v prvi deseterici skupnega seštevka, zmagovalec Tadej Pogačar (UAE) in osmouvrščeni Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe). Zasavski orel je do Elizejskih poljan prikolesaril prvič po letu 2020, ob tem pa se je veselil tudi 3. mesta moštvenega kolega Floriana Lipowitza.

Pri »rdečih bikih« so vseskozi merili tako na Rogliča kot na Lipowitza, je v pogovoru za Delo razkril športni direktor Rolf Aldag.