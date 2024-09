Odgovorno investiranje kot prihodnost vlaganja v vzajemne sklade

Tak pristop nam omogoča globlje razumevanje in ocenjevanje tveganj ter priložnosti, povezanih z okoljskimi spremembami, družbenimi izzivi in korporativnim upravljanjem. S tem lažje upoštevamo potencialne vplive teh dejavnikov na prihodnje poslovne rezultate podjetij ter gospodarsko stabilnost držav. Na ta način zmanjšujemo različna tveganja in hkrati povečujemo izpostavljenost podjetjem, ki so sposobna dosegati visoke poslovne rezultate, ter državam, ki ohranjajo stabilno gospodarsko stanje ali dosegajo pozitivne spremembe. Verjamemo, da takšen pristop dolgoročno prinaša koristi vlagateljem.

Zakaj je odgovorno investiranje nujno

Odgovorno investiranje je v sodobnem finančnem svetu postalo nepogrešljivo iz več razlogov:

Finančna materialnost: Raziskave kažejo, da so trajnostni dejavniki pomembni za finančno uspešnost podjetij. Podjetja, ki ne razmišljajo trajnostno, ne upoštevajo vseh tveganj pri svojem poslovanju. Tista, ki poslujejo trajnostno in imajo trajnostni način razmišljanja, so dolgoročno perspektivnejša. Na primer, podjetja, ki zmanjšujejo svoj ogljični odtis, lahko dolgoročno prihranijo pri stroških in se izognejo regulativnim tveganjem.

Povpraševanje strank: Vedno več vlagateljev želi uskladiti svoje naložbe s svojimi vrednotami ter širšimi okoljskimi in družbenimi cilji, zato povpraševanje po takšnih produktih narašča. Hkrati pričakujejo, da bodo enako ravnali tudi upravljavci njihovih sredstev.

Regulativne zahteve in politike: V zadnjih letih so se regulativne zahteve, povezane s trajnostnimi razkritji in odgovornim investiranjem, znatno povečale. Vlade in finančni regulatorji uvajajo nove politike, ki spodbujajo trajnostne prakse v finančnem sektorju, kar povečuje pritisk na vlagatelje, da upoštevajo te dejavnike.

Izpolnjevanje fiduciarnih dolžnosti: Fiduciarna dolžnost od nas zahteva, da smo odgovorni skrbniki premoženja vlagateljev. To pomeni, da upravljamo premoženje svojih strank z ustrezno skrbnostjo in v njihovem najboljšem interesu ter da pri investiranju upoštevamo ključna tveganja in priložnosti.

Odgovorno investiranje v Triglav Skladih

Naš pristop k odgovornemu investiranju smo podrobneje opredelili v Politiki odgovornega investiranja. Pri vseh investicijskih skladih in naložbenih politikah, ki spodbujajo okoljske in družbene značilnosti, imamo jasno opredeljene cilje glede spodbujanja zniževanja emisij toplogrednih plinov in spodbujanja izboljšanja stanja na področju človekovih pravic. Poleg tega od vodstev podjetij zahtevamo spoštovanje praks dobrega upravljanja.

Na področju okoljskih značilnosti se osredotočamo na spodbujanje zniževanja emisij toplogrednih plinov, ki so ključni dejavnik podnebnih sprememb. Oblikujemo portfelje, katerih ogljični odtis in delež podjetij brez pobud za zmanjšanje emisij ogljika sta nižja od referenčnih vrednosti. S ciljem, da obravnavamo problematiko poslovnih modelov z visokim negativnim vplivom na podnebne spremembe, smo oblikovali tudi pravila, ki jim sledimo pri investiranju v podjetja, ki ustvarijo prihodke z uporabo, raziskovanjem, rudarjenjem, drugim pridobivanjem, distribucijo, rafiniranjem premoga ter tekočih in uplinjenih fosilnih goriv.

Na področju družbenih značilnosti se osredotočamo na spodbujanje izboljšanja stanja na področju človekovih pravic. Tako ne investiramo v podjetja, ki pri svojem poslovanju kršijo načela globalnega dogovora Združenih narodov ali smernic OECD. Pri investiranju v države smo opredelili posebna pravila za izključitev držav, ki ne spodbujajo družbenih značilnosti. Mednje uvrščamo države, ki bodisi kršijo družbene pravice, kot so navedene v mednarodnih pogodbah in konvencijah, v načelih Združenih narodov in, kjer je relevantno, v nacionalni zakonodaji, bodisi se uvrščajo med 25 % najslabše ocenjenih držav glede svobode izražanja, uspešnosti na področju človekovih pravic, korupcije, politične stabilnosti ali spoštovanja načel pravne države.

Poleg tega investiramo le v podjetja, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. Podjetja, ki jih ne, se lahko izpostavljajo visokim tveganjem, zato si pri investiranju prizadevamo oceniti, ali je vodstvo podjetja sposobno uspešno poslovati v spreminjajočem se poslovnem okolju. Razvili smo model, ki upošteva več dejavnikov dobrega upravljanja. Ti dejavniki so neodvisnost upravnega odbora, učinkovitost upravnega odbora, odnosi z zaposlenimi, plačilo zaposlenih in spoštovanje davčnih predpisov.

Avtor: Gašper Dovč, višji upravljavec investicijskih skladov, Triglav Skladi

Viri: https://www.triglavskladi.si/trajnost/

