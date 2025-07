Zaradi podhranjenosti umrlo še sedem ljudi; Trump: Ti otroci so videti lačni

Po navedbah zdravstvenega ministrstva v Gazi, ki ga vodi Hamas, je v zadnjih 24 urah zaradi podhranjenosti umrlo še sedem ljudi. Skupno število smrti zaradi lakote od začetka vojne leta 2023 se je povzpelo na 154, med njimi je 89 otrok, poroča BBC. V torek so strokovnjaki za prehransko varnost, ki jih podpirajo Združeni narodi, opozorili, da se v Gazi »trenutno odvija« najslabši možni scenarij lakote.

Izrael sicer trdi, da ne omejuje vstopa humanitarne pomoči v Gazo, a teh trditev ne sprejemajo njegovi bližnji zavezniki v Evropi, Združeni narodi in druge agencije, ki delujejo v Gazi.

Witkoff v Izraelu

Medtem bo posebni odposlanec ZDA Steve Witkoff v četrtek odpotoval v Izrael na pogovore o krizi. To bo Witkoffov prvi obisk Izraela v skoraj treh mesecih in prihaja manj kot teden dni po tem, ko sta ZDA in Izrael odpoklicala svoji delegaciji s pogovorov o premirju v Gazi v Katarju. Washington je obtožil pogajalce Hamasa, da »ne delujejo v dobri veri«.

V ločenem dogodku so viri iz bolnišnic v Gazi za BBC povedali, da je bilo v sredo zjutraj blizu centra za razdeljevanje pomoči Gaza Humanitarian Foundation (GHF) na območju Rafe na jugu Gaze ubitih šest Palestincev. Viri so povedali, da so množice poskušale vstopiti v center za razdeljevanje pomoči tik pred njegovim odprtjem in da jih je napadel izraelski tank.

Skoraj vsak dan poročajo o smrtonosnih incidentih v bližini lokacij za razdeljevanje pomoči, pri čemer Palestinci redno obtožujejo izraelsko vojsko ali varnostne pogodbenike, da streljajo nanje in ubijajo iskalce pomoči. Izraelske obrambne sile pa so navedbe o številu žrtev zanikale.

V kasnejši izjavi v sredo je ministrstvo za zdravje pod vodstvom Hamasa sporočilo, da so bili v zadnjih 24 urah ubitih 103 ljudje, eno truplo pa so izvlekli iz ruševin. Med ubitimi je bilo po navedbah ministrstva 60 ljudi, ki so iskali pomoč. Ločeno je Palestinsko društvo Rdečega polmeseca (PRCS) v sredo zvečer sporočilo, da sta dve bolnišnici sprejeli šest trupel po incidentu, v katerega so bili vpleteni ljudje, ki so čakali na humanitarno pomoč na območju Zikim.

Združeni narodi ocenjujejo, da je za začetek reševanja krize v Gazi potrebnih vsaj 600 tovornjakov s pomočjo dnevno. FOTO: Omar Al-qattaa/AFP

Oropani tovornjaki s pomočjo

Viri so za BBC povedali, da je v torek v Gazo vstopilo le 109 tovornjakov s pomočjo. Skoraj nobeden od njih ni prispel na cilj, saj so jih oropali takoj po prečkanju meje. Združeni narodi ocenjujejo, da je za začetek reševanja krize v Gazi potrebnih vsaj 600 tovornjakov s pomočjo dnevno.

Izrael je na začetku marca uvedel popolno blokado dostave pomoči in dva tedna pozneje obnovil svojo vojaško ofenzivo proti Hamasu, s čimer je prekinil dvomesečno premirje. Dejal je, da želi izvajati pritisk na skupino, da izpusti preostale izraelske talce. Čeprav so blokado po skoraj dveh mesecih delno omilili zaradi opozoril svetovnih strokovnjakov o grozeči lakoti, so se pomanjkanje hrane, zdravil in goriva še poslabšali.

Trump: Stradanja ne moreš ponarediti

Izraelsko veleposlaništvo v Ottawi je sporočilo, da priznanje palestinske države brez odgovorne vlade, delujočih institucij ali dobronamernega vodstva nagrajuje in legitimira grozovito barbarstvo Hamasa 7. oktobra 2023. FOTO: Dawoud Abu Alkas/Reuters

Septembra bo Palestino priznala tudi Kanada

Po tem, ko so zunanji ministri 15 držav, tudi Slovenije, v skupni izjavi pozvali države, ki tega še niso storile, naj si prizadevajo za priznanje Palestine, je kanadski premier Mark Carney v sredo novinarjem v Ottawi povedal, da bo Kanada septembra v času zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku priznala Palestino, poroča tiskovna agencija AFP. Izrael je napoved ostro kritiziral kot del izkrivljene kampanje mednarodnega pritiska. Potezo je kritiziral tudi Trump, ki je dejal, da si je Ottawa s tem otežila morebitno sklenitev trgovinskega sporazuma z Washingtonom.

»Kanada se že dolgo zavzema za rešitev dveh držav, za neodvisno, življenjsko sposobno in suvereno palestinsko državo, ki bi živela v miru in varnosti ob strani države Izrael,« je dejal Carney. Priznanje Palestine je napovedal po tem, ko sta to v zadnjih dneh storili Francija in Velika Britanija.

Carney je dejal, da odločitev njegove vlade temelji na zavezi palestinskega predsednika Mahmuda Abasa, da bo leta 2026 pripravil splošne volitve, na katerih islamistično gibanje Hamas ne bo imelo nobene vloge in bo demilitariziralo Palestino.

FOTO: Ronen Zvulun/Reuters

Izrael: Izkrivljena kampanja mednarodnega pritiska

Izrael je kanadsko napoved nemudoma ostro kritiziral kot del izkrivljene kampanje mednarodnega pritiska. Izraelsko veleposlaništvo v Ottawi je sporočilo, da priznanje palestinske države brez odgovorne vlade, delujočih institucij ali dobronamernega vodstva nagrajuje in legitimira grozovito barbarstvo Hamasa 7. oktobra 2023.

Abas je napoved pozdravil kot zgodovinsko odločitev, Francija pa je sporočila, da bosta državi sodelovali pri oživljanju možnosti za mir v regiji, poroča AFP. Carney je poudaril, da je bila Kanada neomajna članica skupine držav, ki so upale, da bo rešitev z dvema državama dosežena kot del mirovnega procesa na podlagi pogajanj med izraelsko vlado in Palestinsko upravo. »Žal ta pristop ni več vzdržen zaradi terorizma Hamasa in dolgoletnega nasilnega zavračanja pravice Izraelu do obstoja.« je dodal.

Donald Trump je še dodatno utrdil svojo podporo Izraelu, potem ko je sprva na srečanju z britanskim premierjem Keirjem Starmerjem na Škotskem nakazal, da ne nasprotuje priznanju palestinske države, poroča Guardian.

FOTO: Mahmoud Issa/Reuters

Nagrada za Hamas

Kljub naraščajočemu nezadovoljstvu med pripadniki gibanja MAGA zaradi izraelske vojaške operacije v Gazi je Trump zdaj kritiziral Starmerjev načrt za priznanje Palestine kot »nagrado za Hamas« – čeprav se ob srečanju z britanskim premierjem o tem ni izrekel negativno. Na poti nazaj v Washington je novinarjem na krovu letala Air Force One povedal, da ZDA »niso del tega tabora«, s čimer je komentiral Starmerjevo obljubo, ki je sledila podobni izjavi francoskega predsednika Emmanuela Macrona, da bo Francija priznala palestinsko državo.

Njegovi komentarji so bili skladni s stališčem ameriškega zunanjega ministrstva, katerega predstavnica Tammy Bruce je odločitev o priznanju označila za »žalitev žrtev napada Hamasa 7. oktobra 2023«. Trumpovo sprva blago stališče do britanskega premierja Starmerja je sovpadlo z razhajanjem z Netanjahujem glede razmer v Gazi.

Kritike na račun Izraela se krepijo tudi znotraj Trumpove baze. Steve Bannon meni, da Trumpova izjava o lakoti pomeni začetek padca podpore Izraelu med privrženci gibanja MAGA – zlasti mlajšimi. Po njegovem Netanjahu z izsiljevanjem nove vojne izgublja tudi starejše volivce.

Presenetljivo je javno obsodbo izraelskega ravnanja kot genocid podala skrajno desna kongresnica Marjorie Taylor Greene: »Groza 7. oktobra ne opravičuje lakote in humanitarne katastrofe v Gazi.«

Medtem ko je izraelski premier zanikal lakoto, je Trump izjavil: »Ti otroci so videti zelo lačni. Tu gre za pravo stradanje, tega ne moreš ponarediti,« njegove besede povzema Guardian. FOTO: Jim Watson/AFP

Američani ne marajo trpljenja

Z javnim mnenjem pa se ujema nova anketa Gallupa, ki kaže, da je podpora Izraelu med Američani padla na 32 odstotkov – najnižje od novembra 2023. Kljub temu jo med republikanci še vedno podpira 71 odstotkov. A senator Thom Tillis opozarja: »Američani ne marajo trpljenja. Če vidiš stradanje, ga skušaš rešiti.«

Kljub vsemu Trump ohranja tesne vezi z Netanjahujem. Veleposlanik ZDA v Izraelu Mike Huckabee je dejal, da je odnos med voditeljema »močnejši kot kdajkoli«.

Kljub temu pa je, kot navaja BBC, jasno, da ZDA pod Trumpovo administracijo ostajajo trdno na strani Izraela, brez jasnega načrta za prihodnost Gaze.