Za zdravje gre

Na začetku meseca je bilo v Sloveniji skoraj 144 tisoč ljudi brez izbranega osebnega zdravnika, pri čemer so po podatkih ministrstva za zdravje najbolj prizadeta območja Ljubljane, Tolmina, Raven na Koroškem, Kočevja in Idrije. V društvu za dostojno starost Srebrna nit takšno stanje ocenjujejo kot neustavno in nezakonito ter ga označujejo za obliko »sistemskega nasilja, ki se s povečevanjem nedostopnosti do zdravnika še stopnjuje«.

Poudarjajo, da je dostop do zdravnika ključen, zlasti za ranljive skupine, kot so starejši in kronični bolniki. Vzroki za nastalo situacijo so večplastni in segajo od upokojitev zdravnikov do sistemskih sprememb iz leta 2019, ki zdravnikom dovoljujejo lažje odklanjanje novih pacientov.