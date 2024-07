Pogled v prihodnost investiranja

Medijska hiša Delo danes začenja novo večmesečno poslovno kampanjo Kapitalski trgi 2024 z naslovom Prihodnost varčevanja in naložb. Kampanjo bomo zaključili s poslovno konferenco, ki jo bomo 9. oktobra v Zagrebu pripravili v soorganizatorstvu s hrvaško medijsko hišo Hanza media.

V poslovni kampanji bomo ob torkih do 8. oktobra v časopisu Delo in na spletnih straneh predstavljali aktualne tematike s področja kapitalskih trgov. Kapitalski trgi igrajo ključno vlogo v motorju trajnostnega razvoja, kjer je uspešnost finančnega sistema neločljivo povezana z odgovornim delovanjem. V sodobnem času ni več mogoče govoriti o finančnih strategijah brez integracije ESG (okoljskih, družbenih in upravljavskih) kriterijev.

Finančne institucije so tega že zavedajo in v svoje produkte vključujejo vidike trajnosti, kar ne izraža samo njihove družbene odgovornosti, ampak je tudi odgovor na spreminjajoče se potrebe in pričakovanja vlagateljev. Sodobni vlagatelji so vse bolj ozaveščeni in se aktivno umikajo iz naložb, ki ne spoštujejo okoljskih in družbenih standardov. Ta trend se bo predvidoma nadaljeval in celo okrepil v letu 2024, kar bo pomembno vplivalo na investicijske trende in priložnosti.

Razvoj trga kapitala

Evropski svet je v petek, 28. junija, potrdil strateške prioritete EU za obdobje 2024–2029, to je okrepitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva, varnost in demokratične vrednote. Voditelji članic EU so se zavzeli še za poglobitev notranjega trga, predvsem na področjih energetike, financ in telekomunikacij ter napovedali pospešitev dokončanja unije kapitalskih trgov in bančne unije, da bi sprostili naložbeni potencial. Obenem so izpostavili še vlogo digitalnega in zelenega prehoda, ki morata biti motor gospodarstva.

V kontekstu Slovenije pa je prav tako ključnega pomena, da slovenski kapitalski trg prispeva k trajnostni gospodarski rasti, zelenemu prehodu in digitalizaciji. Zato je razvojna strategija trga kapitala do leta 2030 izjemno pomembna. Ta strategija mora biti usmerjena v krepitev inovativnosti, podporo trajnostnim projektom in zagotavljanje transparentnosti za vlagatelje. Slovenija ima edinstveno priložnost, da postane vodilna v regiji v smislu trajnostnega in odgovornega finančnega trga, ki bo služil kot zgled za druge.

Zato bomo proučili, kako bodo ti globalni in lokalni trendi vplivali na investicijske odločitve v letošnjem in prihodnjih letih ter kako lahko Slovenija optimalno izkoristi te priložnosti za svoj trajnostni ekonomski razvoj. Tudi na konferenci se bomo osredotočili na trenutno stanje ter razvoj trga kapitala in varčevanja v Sloveniji in tujini, s poudarkom na primerjavi s Hrvaško. Pregledali bomo raznolikost in dostopnost varčevalnih produktov, vpliv davčnih spodbud in regulacije na varčevanje, potencial državnih obveznic, predvidenih za leto 2024, ter scenarije in modele financiranja infrastrukturnih naložb. Obenem bomo nanizali predloge, kako celotno okolje narediti prijaznejšo do bolj tveganih oblik varčevanja in kako priti do širšega konsenza različnih deležnikov.