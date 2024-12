»Tudi če ne bi bil ljubitelj tehničnih novosti, bi bil navdušen!« #video

Prvi električni avtomobili so bili tržna niša, ki je nagovarjala ekološko najbolj ozaveščene voznike. Zdaj pa je že nekaj časa videti, da bodo začeli kraljevati tudi na naši avtomobilski sceni. Električna vozila vedno bolj postajajo del našega vsakdanjega življenja, navdušenje nad bolj trajnostnim prevozom narašča, a nekateri še vedno dvomijo, pogosto zaradi napačnih predstav in neutemeljenih trditev.

Marko Pavlović: »Električno vozilo doda novo dimenzijo našim potovalnim izkušnjam.«

Da bi ločili dejstva od napačnih predstav, razkrivamo nekaj najpogostejših mitov o električnih vozilih. Največ predsodkov je povezanih s strahom zaradi premajhnega dosega e-vozila, števila javnih polnilnic in zapletenosti uporabe električnega vozila. Resnica je popolnoma drugačna in o tem nas je prepričal tudi, ki je preizkusil vse, kar Petrol ponuja na področju e-mobilnosti, saj rad preizkuša nove trende in e-mobilnost je imela zanj vedno zelo velik čar.

Skupaj z njim smo ugotovili, da električna vozila spreminjajo tudi način, kako doživljamo potovanja. Namesto naglice in postankov zgolj za gorivo nam ponujajo priložnost za premor, ki ga lahko izkoristimo za uživanje v trenutku. Medtem ko se vozilo polni, lahko v miru popijemo kavo, poklepetamo z bližnjimi ali opravimo pomemben klic. Takšni postanki nas spodbujajo, da upočasnimo ritem in se umirimo, kar doda novo dimenzijo našim potovalnim izkušnjam – bolj sproščeno, povezano in premišljeno. Petrol, vodilni ponudnik rešitev za e-mobilnost v regiji, pa dokazuje, da je prehod na električno mobilnost enostaven, dostopen in trajnostno naravnan.

Mit #1: Premalo je javnih polnilnic.

Mit #2: Električna vozila so zapletena za uporabo.

Eden najpogostejših argumentov nasprotnikov električne mobilnosti je pomanjkanje javnih polnilnic. Resnica? Omrežje javnih polnilnic se hitro širi, Petrol pa je eden glavnih akterjev pri vzpostavljanju obsežne mreže polnilnic po Sloveniji in širši regiji, saj ponuja eno najbolj razvitih omrežij javnih polnilnic v regiji, ki omogoča hitro, zanesljivo in preprosto polnjenje kjer koli. Družba upravlja več kot 500 javnih električnih polnilnic, ki so strateško nameščene tako v urbanih središčih kot ob glavnih prometnih povezavah. Z vlaganjem v širitev omrežja in razvojem novih tehnologij si prizadevajo zagotoviti, da uporabniki električnih vozil nikoli ne bodo predolgo iskali polnilne postaje. Prizadevajo si zmanjšati razdalje med polnilnicami in zagotoviti večjo dostopnost uporabnikom.

Za nekatere je preizkušanje novosti velik stres, medtem ko drugi komaj čakamo, da se usedemo v nov avtomobil ter preverimo vse funkcije in sisteme. Uporaba električnega avtomobila je v nasprotju s pričakovanji tistih, ki menijo, da je zapletena in nepregledna, v resnici precej bolj enostavna kot uporaba avtomobilov z motorjem na notranje zgorevanje. O tem se je prepričal tudi Marko Pavlović: »Deluje čisto tiho, stanje baterije pa mi je vedno na voljo. Tudi če ne bi bil ljubitelj tehničnih novosti, bi bil nad električnim vozilom navdušen. Še bolj navdušen pa sem nad tem, kako hitro in preprosto je samo polnjenje. Kot bi na avtomatu za kavo naročil en dober kapučino.« Električna vozila namreč nimajo menjalnika, kar pomeni, da voznik upravlja le pedale za pospeševanje in zaviranje. To zagotavlja bolj gladko vožnjo in zmanjšuje stres, še posebej v mestnih razmerah.

Mit #3: Polnjenje električnega vozila traja predolgo.

Petrol vse uporabnike električnih vozil podpira pri prehodu na električno mobilnost tudi s ponudbo domačih polnilnic , ki omogočajo preprosto polnjenje čez noč. Na voljo ima rešitve za različne tipe gospodinjstev in potreb, vključno z montažo in svetovanjem. S tem uporabnikom olajša prehod na električno mobilnost in jim zagotavlja maksimalno udobje. Petrolove polnilnice omogočajo tudi kombinacijo s pametnim upravljanjem porabe elektrike in integracijo v pametni dom.

Mit, da polnjenje električnega vozila traja predolgo, izvira še iz časov, ko je bila tehnologija baterij in infrastruktura polnilnih postaj še v razvoju. Današnja tehnologija je precej napredovala, zato polnjenje ni več tako zamudno, kot se morda zdi na prvi pogled.

Čas polnjenja je odvisen od vrste polnilnice, zmogljivosti baterije in samega vozila. Petrolova mreža javnih polnilnic vključuje:

hitre polnilnice na avtocestah, kjer lahko v 30 minutah baterijo napolnite do 80 %,

na avtocestah, kjer lahko v 30 minutah baterijo napolnite do 80 %, standardne polnilnice za daljše postanke, ki so idealne za polnjenje med delovnikom ali ponoči,

za daljše postanke, ki so idealne za polnjenje med delovnikom ali ponoči, domače polnilnice, ki omogočajo polnjenje čez noč, tako da je vozilo zjutraj vedno pripravljeno na vožnjo.

Nekaj minut in baterija je skoraj polna

Ultra hitra Petrolova polnilnica ima dva priključka CCS, na katerih lahko polnite dve vozili hkrati, s 175 kW. Če polnite samo eno vozilo, pa vam ultra hitra polnilnica omogoča polnjenje do 350 kW. Tako lahko svoje vozilo v manj kot 10 minutah napolnite za dodatnih 100 kilometrov vožnje!

Hitre Petrolove polnilnice (DC 50 kW/AC 43 kW) vam omogočajo, da prazno baterijo električnega vozila s kapaciteto od 18 do 24 kWh v dobre pol ure napolnite do vsaj 80 %. Vsaka polnilnica za električna vozila ima tri priključke: CHAdeMO, CCS/Combo in AC. DC-polnjenje je mogoče do največje moči 50 kW, AC pa do največje moči 43 kW, naenkrat pa se lahko polnita dve električni vozili.

Običajne Petrolove polnilnice (AC 22 kW) imajo dve vtičnici, ki omogočata varno polnjenje dveh vozil hkrati. Za polnjenje električnega vozila potrebujete svoj kabel, moč polnjenja na posamezni vtičnici pa je lahko od 3,7 do 22 kW (AC), odvisno od tipa vozila.

Uporaba Petrolovih storitev je prilagojena sodobnemu načinu življenja. S Petrolovo aplikacijo za polnjenje OneCharge lahko preprosto iščemo polnilnice, jih uporabljamo in plačujemo kar z mobilno napravo. Z njo lahko preverjamo zasedenost polnilnih postaj in spremljamo proces polnjenja v realnem času. Uporabniki lahko plačujejo tudi s plačilnimi karticami, saj so po novem ob polnilnih stebričkih na voljo tudi terminali POS, ali s Petrolovo kartico elektromobilnosti. Petrolova kartica elektromobilnosti omogoča brezkontaktno avtorizacijo polnjenja na Petrolovih polnilnih postajah. Kartica deluje kot predplačniški instrument, s katerim uporabniki krijejo stroške polnjenja vozil. Uporabnik kartico preprosto približa čitalniku na postaji, nato pa se začne postopek polnjenja. S kartico je mogoče opraviti nakupe blaga ali storitev na Petrolovih prodajnih mestih.

Mit #4: Električna vozila imajo premajhen doseg za vsakdanjo uporabo.

Sodobna električna vozila lahko z enim polnjenjem prevozijo tudi do 400 kilometrov, kar presega povprečne dnevne potrebe večine uporabnikov. Petrolovo omrežje hitrih polnilnic pa omogoča brezskrbno načrtovanje daljših poti. Z dostopom do vedno večje mreže polnilnic in razvojem aplikacij za njihovo lokacijo ter uporabo je skrb glede dosega odveč.

Petrolovi paketi polnjenja so zasnovani tako, da ustrezajo različnim uporabniškim potrebam. Paketi vključujejo:

Brezskrbni M za priložnostne uporabnike, ki prevozijo 7.500 km letno,

za priložnostne uporabnike, ki prevozijo 7.500 km letno, Brezskrbni L za redne uporabnike, ki prevozijo 15.000 km letno in ki potrebujejo več polnjenj,

za redne uporabnike, ki prevozijo 15.000 km letno in ki potrebujejo več polnjenj, Brezskrbni XL za voznike, ki prevozijo 25.000 km letno.

S paketi polnjenja lahko uporabniki dostopajo do javnih polnilnic na enostaven in cenovno ugoden način.

Polnjenje z zeleno energijo Prehod na električno mobilnost je korak k trajnostni prihodnosti, Petrol vam ga lahko olajša. Z vlaganjem v trajnostne vire energije dokazuje, da je prihodnost lahko zelena in dostopna vsem. Vse električne polnilnice v Petrolovi mreži uporabljajo 100-% obnovljivo energijo, kar pomeni, da vožnja z električnim vozilom ni le bolj ekonomična, temveč tudi okolju prijazna. Petrol je zavezan trajnostnemu razvoju in svojo energijo pridobiva tudi iz lastnih sončnih elektrarn.

