Petra Stušek: Prenasičenosti v Ljubljani ni, veliko je skritih draguljev

Z več kot milijonom turistov na leto Ljubljana postaja čedalje bolj priljubljena turistična točka. Decembra, ko mesto zaživi v praznični podobi, število gostov naraste. Vendar pa Petra Stušek, dolgoletna direktorica javnega zavoda Turizem Ljubljana in tokratna sopotnica v podkastu Sovoznik, opozarja na pomembno razliko: »Prenasičenosti v Ljubljani ni, a moramo paziti na posamezne točke, predvsem v centru.«

Da bi goste spodbudili k raziskovanju širših mestnih območij, so v Turizmu Ljubljana razvili inovativne pristope. Ena od strategij je ustvarjanje edinstvenih vsebin v manj obiskanih četrtih, kot so Šiška, Moste in Bežigrad. Projekti, kot je Cela šiškarija, in revitalizacija Vodnikove domačije privabljajo obiskovalce, medtem ko v soustvarjanje ponudbe vključujejo lokalne prebivalce.

Skriti dragulji Ljubljane

Petra Stušek v novi epizodi podkasta Sovoznik navdušeno govori o manj znanih, a čarobnih krajih Ljubljane. Med njene najljubše točke spadajo manjši hrib Klobuk, ki je idealen za kratek pobeg v naravo, ter Vodomčev gaj, kjer lahko obiskovalci sodelujejo pri obročkanju ptic. »To so izkušnje, ki obiskovalce povežejo z naravo in jim pokažejo skrite zaklade naše regije,« dodaja.

Med največjimi novostmi je načrt za uvedbo avtobusne linije po Ljubljanici. »Gre za trajnostno rešitev, ki bi mesto povezala na povsem nov način,« razlaga sogovornica. S kartico Urbana bodo meščani in turisti lahko vstopali na ladjice ter potovali med različnimi postajališči. Čeprav je projekt še v načrtovanju, naj bi zaživel v dveh letih.

Ljubljana kot gastronomska destinacija

Posebna pozornost je namenjena razvoju gastronomije, ki postaja eden glavnih razlogov za obisk mesta. Z uvedbo koncepta Okusi Ljubljane in sodelovanjem z lokalnimi gostinci, med katerimi jih je več prejemnikov Michelinovih zvezdic, mesto utrjuje svoj položaj na zemljevidu kulinaričnih destinacij. »Naša vizija je, da turisti v Ljubljano pridejo zaradi gastronomije, ne le da jo odkrijejo naknadno,« pojasnjuje Petra.

Petra Stušek je bila gostja v Delovem podkastu Sovoznik. FOTO: Luka Maček

Ljubljana je med redkimi mesti, ki se lahko pohvalijo z regenerativnim turizmom. To pomeni, da obiskovalci ne le uživajo v mestu, temveč tudi prispevajo k njegovemu razvoju. »Naši gostje sodelujejo pri projektih, kot je sajenje dreves ali ustvarjanje žepnih parkov. To ni le trajnost, temveč zapuščanje pozitivnega pečata,« pravi Petra.

Globalna prepoznavnost skozi digitalne platforme

Tiktok se je izkazal za nepričakovano uspešen kanal promocije Ljubljane. Videoposnetek, ki prikazuje, kako turistična ladjica »hodi po vodi«, je postal viralen z več kot 57 milijoni ogledov. »Digitalne platforme so ključne za doseganje mladih popotnikov, ki iščejo edinstvene in pristne izkušnje,« dodaja Petra.

Poudarja še, da je za uspeh turizma ključno vključevanje lokalne skupnosti. Kampanja Turizem dela Ljubljano meščanom pojasnjuje, kako turistične takse prispevajo k izboljšanju infrastrukture in omogočajo brezplačne dogodke. Raziskave kažejo, da 74 odstotkov meščanov turizem povezuje s pozitivnim razvojem mesta, kar Ljubljano postavlja med evropske primere dobrih praks.

Petra Stušek je optimistična glede prihodnosti: »Ljubljana je mesto z ogromnim potencialom. Z uvajanjem novih trajnostnih projektov in sodelovanjem z lokalno skupnostjo bomo poskrbeli, da bo ostala privlačna tako za obiskovalce kot za prebivalce.«