Simona Vodopivec – na sončni strani šovbiznisa

Simona Vodopivec je pevka, ustvarjalka muzikalov, nekdanja radijska satiričarka in žena našega srebrnega olimpijca Jureta Franka. V podkastu Sovoznik se je z gostiteljem odpeljala na glasbene vaje, kjer so priprave na praznične nastope v polnem teku. Pogovor je razkril njeno pot od radijskega humorja do zahtevnih odrskih produkcij ter tudi vpogled v življenje z srebrnim olimpijcem Juretom Frankom.

Od Moped Showa do muzikalov

Simona se je v slovensko zavest zapisala predvsem kot stalna članica humoristične radijske oddaje Moped Show, ki je v osemdesetih in devetdesetih dosegel izjemno priljubljenost. »To je bil moj prvi resni stik z mediji. Imeli smo milijon poslušalcev – zdaj bi temu rekli čudež,« pravi Simona. Povedala je, da je prav sodelovanje z imeni, kot so Janez Hočevar - Rifle, Gojmir Lešnjak - Gojc, Tone Gogala, Tof in drugimi izoblikovalo njeno odrsko osebnost.

»Moped Show ni bil le humor, bil je tudi prostor, kjer smo združevali donatorje in pomagali vsem, ki so pomoč potrebovali. Takšne projekte pogrešam,« dodaja. Radijski oder ji je utrdil samozavest in tlakoval pot do širših glasbenih in gledaliških izzivov.

Življenje in delo z Juretom Frankom

Simona in Jure Franko sta v svojem partnerskem in profesionalnem življenju našla edinstveno dinamiko. »Sva kaos v organizirani obliki,« pravi v šali. Jure, ki je po koncu smučarske kariere poslovno deloval na Japonskem, je z njo vstopil tudi v umetniški svet. »Jure je kot smučarski serviser – poštima vse v ozadju, da na odru lahko blestimo.«

Njuna odločitev, da združita družino in produkcijo, je bila uspešna. Podpisujeta se pod produkcije muzikalov, kot so Moje pesmi, moje sanje, Briljantina, Mama Mia, Nune v akciji. »Slovenija je majhen trg in muzikali nimajo tradicije, zato smo morali vse ustvarjati na novo, orati ledino,« pravi Simona in dodaja, da sta z možem želela postaviti standarde, ki bodo morda navdihnili prihodnje generacije.

Dinamitke: Moč ženskega tria

Pevski trio Dinamitke, ki ga Simona soustvarja z Damjano Golavšek in Alenko Godec, je eden njenih najljubših projektov. »Smo kot sestrska skupina – različne, a harmonične,« pojasnjuje. Njihovi nastopi imajo poseben čar, ki še posebej nagovarja žensko občinstvo. »Ženske nam pravijo, da smo navdih. Pri petdesetih in šestdesetih lahko še vedno delaš stvari, ki jih imaš rad.«

Vizije: Slovenski muzikal na globalnem odru

Simona že dolgo razmišlja o tem, kako bi ustvarila velik slovenski muzikal, ki bi lahko zaživel tudi zunaj meja. »Naslov bi bil Na sončni strani Alp. Slovenska zgodba, slovenska glasba in produkcija, ki bi jo lahko ponosno pokazali na West Endu,« pravi o svojih ambicijah. Čeprav se zdi ideja drzna, njen glasbeni in vizionarski duh ostajata neomajna. Pri tem jo zanima tudi področje glasbene terapije. »Glasba je močno orodje, ki lahko pomaga ljudem. Združitev glasbe in psihologije je nekaj, kar bi morda raziskala v prihodnje.«

Družinsko življenje in nove vloge

Tudi doma se življenje ne vrti le okoli glasbe. Simona se ponosno pohvali z otrokoma – hči študira na likovni akademiji, sin pa pravo. »Rekel je, da mora nekdo v družini imeti reden poklic,« pove s smehom.

Simona Vodopivec ostaja vsestranska umetnica, ki vešče krmari med umetnostjo, družino in vizijami za prihodnost. Njena zgodba je dokaz, da se s pravo mero vztrajnosti in predanosti lahko kosamo z tudi večjimi kulturnimi okolji.

