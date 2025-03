Evropska naložbena platforma za stanovanja

V luči vseevropskega zagona sta evropska komisija in skupina Evropske investicijske banke (EIB) nedavno postavili temelje za vseevropsko naložbeno platformo za cenovno dostopna in trajnostna stanovanja. Z združevanjem lokalnih, nacionalnih, javnih in zasebnih akterjev želita namreč spodbuditi financiranje in nujne ukrepe v okviru prihodnjega evropskega načrta Komisije za cenovno dostopna stanovanja.

Evropska komisija bo, kot je napovedala, po posvetovanju z različnimi deležniki, vključno z evropskim parlamentom, državami članicami, mesti in regijami, predstavila prvi evropski načrt za cenovno dostopna stanovanja. »Načrt bo mestom in državam članicam ponudil tehnično pomoč ter se osredotočil na potrebne naložbe in razvoj znanja. Komisija bo zlasti razvila evropsko strategijo za gradnjo stanovanj in vzpostavila platformo za naložbe v cenovno dostopna in trajnostna stanovanja. Med drugim bo analizirala vpliv špekulacij s stanovanji, podprla države pri povečevanju naložb v cenovno dostopna stanovanja ter obravnavala težave s kratkoročnimi najemi,« še navajajo v Bruslju.

Novi akcijski načrt

Ob tem pa je EIB še napovedala nov akcijski načrt za podporo stanovanjem, ki vsebuje vzpostavitev portala »vse na enem mestu«. Kot navajajo, bo ta zagotavljal svetovanje in financiranje za podporo inovacijam v gradbenem sektorju, gradnjo cenovno dostopnih stanovanj ter naložbe v energijsko učinkovitost in prenovo stanovanjskega fonda po vsej Evropi. EIB v prihodnjih dveh letih načrtuje naložbe v višini približno deset milijard evrov.

Naj spomnimo, da je evropska komisija že februarja ustanovila novo delovno skupino za stanovanjsko politiko za zagotavljanje dostopa do cenovno dostopnih in trajnostnih stanovanj za vse Evropejce, ki je nastala v podporo delu komisarja za stanovanjsko politiko Dana Jørgensena v zvezi z razvojem in izvajanjem evropskega načrta za cenovno dostopna stanovanja. Njen cilj je tudi oblikovati učinkovite politike EU za reševanje strukturnih vzrokov stanovanjske krize ter spodbuditi javne in zasebne naložbe v cenovno dostopna in trajnostna stanovanja.

In kako kažejo napovedi

Po nedavnih izračunih analitske mreže Euroconstruct, ki jih je povzel münchenski inštitut Ifo, se v Evropi trenutno gradi 1,5 milijona stanovanjskih enot. To je 5,5 odstotka manj kot leta 2024 in najmanj po letu 2015. V Nemčiji bo medtem prihodnje leto po najslabšem scenariju zgrajenih le 175.000 stanovanj, 15 odstotkov manj, kot naj bi jih bilo letos. Obenem se upad dokončanih stanovanjskih gradenj pričakuje v Avstriji, in sicer za devet odstotkov, za tri odstotke pa v Franciji in Italiji.

Iz severne Evrope pa, kot še navaja Ifo, prihajajo pozitivni signali, saj se na primer na Švedskem že letos pričakuje 12-odstotna rast dokončanih stanovanjskih gradenj. V prihodnjem letu pa naj bi največ dokončanih stanovanjskih projektov imele Danska (+28 odstotkov), Finska (+23 odstotkov), Norveška (+13 odstotkov) in Poljska (+10 odstotkov).

Pobuda za davčne olajšave za prenovo stavb

Evropska komisija je že januarja prijavila evropsko državljansko pobudo o ponovni uporabi in preoblikovanju stavb, ki nosi naslov HouseEurope! Dajmo prednost prenovi. Organizatorji pobude so namreč pozvali evropsko komisijo, naj predlaga zakonodajo, ki bi spodbujala ponovno uporabo obstoječih stavb z davčnimi olajšavami za prenovitvena dela in ponovno uporabljene materiale, s pravičnimi pravili za oceno možnosti in tveganj v zvezi z obstoječimi stavbami ter novimi vrednostmi za emisije CO 2 , vgrajenimi v obstoječe stavbe.

Organizatorji imajo na voljo šest mesecev za začetek zbiranja podpisov. Komisija se bo morala odzvati, če bodo s pobudo v letu dni zbrali milijon podpisov podpore iz najmanj sedmih držav članic. Komisija se lahko odloči, ali bo zahtevo upoštevala ali ne, v obeh primerih pa mora svojo odločitev obrazložiti, še navajajo v Bruslju.