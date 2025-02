Tri novogradnje v dveh mestih, katerih cene se začnejo pri 3500 EUR za kvadrat*

Visoka kakovost bivanja v manjših mestih je vedno bolj cenjena, zato veliko družin, parov in posameznikov išče svojo lastno nepremičnino v krajih, ki so manj naseljeni. Življenje v manjšem kraju je umirjeno, manj stresno in vse je praktično na dosegu roke oziroma krajšega sprehoda. Nova Gorica in Škofja Loka postajata priljubljeni izbiri za življenje tako mladih družin kot starejših parov. Umik od mestnega vrveža po eni strani in udobje odlične, a bolj umirjene infrastrukture na drugi. To sta kraja, ki zagotavljata brezskrbnost večjih mest, vendar hkrati omogočata tudi neprecenljivo bližino narave. Življenje se v hipu dvigne na višjo raven.

Kaj imata skupnega Nova Gorica in Škofja Loka

V Piniji sta na voljo še dve dupleksni stanovanji. FOTO: Stoja Trade

Med slovenskimi kraji, kjer se zadnja leta ni toliko gradilo in so stanovanjske in poslovne novogradnje močno iskane, sta tudi Nova Gorica in Škofja Loka. Zdaj se ti dve na videz zelo različni mesti lahko pohvalita z novimi nepremičninskimi projekti, ki bodo krepko spremenili mestni utrip ter prebivalcem ponudili sodobne bivalne in poslovne prostore. V Novi Gorici in Škofji Loki sta umirjenost in narava še vedno osrednji vrednoti. Zakaj ne bi tam poiskali svojega novega doma ali naložbene nepremičnine?

V Novi Gorici izstopata dva projekta – Nica Nova Gorica in Majske poljane – Pinija, v Škofji Loki pa Projekt Škofja Loka. Vse tri projekte prodaja nepremičninska agencija Stoja Trade.

Lokacija Nice v središču mesta je idealna za mlade družine, posameznike, pare ali starejše. FOTO: Stoja Trade

Nica Nova Gorica je v središču Nove Gorice, na lokaciji nekdanje stavbe Kemometal ob Rejčevi ulici, Majske poljane – Pinija pa na območju Majskih poljan v Novi Gorici, in sicer med železniško progo in Prvomajsko ulico. Projekt Škofja Loka, ki so ga pri Stoja Trade pred kratkim napovedali, še čaka na gradbeno dovoljenje, po pridobitvi pa se bo tudi začela uradna prodaja. Zrasel bo v neposredni bližini središča mesta, na Partizanski ulici. Vsi trije Stojini projekti so poslovno-stanovanjski objekti s sodobno arhitekturno zasnovo in ponujajo stanovanjske enote različnih velikosti in poslovne prostore. Nico bodo kmalu začeli graditi, prodaja enot pa se bo začela po pridobitvi gradbenega dovoljenja. Gradnja Pinije že poteka, na voljo sta še zadnji dve dupleksni stanovanji. Projekt Škofja Loka je v fazi napovedovanja, uradna prodaja in nakup bosta mogoča predvidoma še letos.

V dveh stanovanjskih blokih Projekta Škofja Loka bo na voljo 60 stanovanj različnih velikosti in 6 poslovnih prostorov. FOTO: Stoja Trade

Za opis vseh treh izjemnih projektov lahko uporabimo same presežnike: v Nici je poudarek na vrhunski funkcionalnosti in udobju, Pinija je izjemno zanimivo razgibana stolpnica v obliki storža, z vrtom na strehi poslovnega dela, Projekt Škofja Loka pa odlikuje skrbno premišljen dizajn, ki se kar zlije z mestnim okoljem in naravnimi lepotami Škofje Loke.

Nica Nova Gorica: stanovanjsko-poslovni stolpič z dostopom do narave in mestnega vrveža

Poslovno-stanovanjski kompleks Nica Nova Gorica je v središču Nove Gorice, na lokaciji nekdanje stavbe Kemometal ob Rejčevi ulici. FOTO: Stoja Trade

Nica Nova Gorica je poslovno-stanovanjski kompleks, kjer bodo stanovalci oziroma lastniki cenili dostopnost narave in mestnega življenja. Lokacija v središču mesta je idealna za mlade družine, posameznike, pare ali starejše, ki bodo v Nici navdušeni nad izjemnim udobjem, funkcionalno zasnovo in visoko kakovostjo bivanja. V neposredni bližini Nice so trgovine, zdravstveni dom in šole ter druga infrastruktura za udobno življenje, npr. železniška postaja in stadion.

Nico bodo kmalu začeli graditi, prodaja enot pa se je začela decembra lani. FOTO: Stoja Trade

Stanovanja in poslovne prostore v kompleksu v središču Nove Gorice ob Rejčevi ulici, na lokaciji trenutne stavbe Kemometal, so začeli prodajati decembra lani. Zanje je veliko zanimanja, zato zainteresirani kupci preverite tudi druge novogradnje in rabljene nepremičnine agencije Stoja Trade.

V neposredni bližini Nice so trgovine, zdravstveni dom in šole ter druga infrastruktura za udobno življenje. FOTO: Stoja Trade

Kompleks, ki je zasnovan kot stolpič – pred njim je paviljonski objekt –, bo zgrajen predvidoma do konca leta 2028. V njem bo 70 različnih enot, vse od stanovanjskih in poslovnih enot, velikih od 31 do 71 kvadratnih metrov, do pritličnih poslovnih prostorov. Nekatere enote bodo imele večje terase, druge pa lože oziroma balkone. Stanovanja imajo optimalno orientacijo sever–jug. Tri kletne etaže so namenjene parkiranju in shrambam, v pritličju bo trgovsko-poslovni del in stanovanja, v višjih etažah pa so samo stanovanja. Vse etaže so med seboj povezane z glavnim stopniščem in dvigali.

Zaključek gradnje: konec leta 2028

Majske poljane – Pinija: prosti še dve dupleksni stanovanji v prestižni stolpnici

Majske Poljane – Pinija, Nova Gorica. FOTO: Stoja Trade

Stolpnica Pinija, ki jo je zasnoval arhitekturni biro Sadar in Vuga, je še zadnja v naselju Majske Poljane v Novi Gorici, ki vključuje tudi že razprodani stolpnici Cedra in Tisa.

V objektu Pinija, ki izstopa zaradi razgibane oblike, so stanovanja, poslovni apartmaji in poslovni prostori različnih velikosti – od cca 35,13 do 154,39 kvadratnega metra. Stanovanja imajo funkcionalne razporeditve in nekaj zunanjih površin, kot so lože in balkoni. Vsi balkončki so zloženi v obliki storža, s čimer je zagotovljena diskretnost med stanovalci. Na strehi poslovnega dela bo ozelenjen vrt za vse stanovalce.

Lokacija v središču Nove Gorice je zelo vroča, saj omogoča odličen dostop do infrastrukture, kot so trgovine, šole, zdravstveni dom in športni objekti. Mesto ob italijanski meji ima tudi številne možnosti za aktivnosti na prostem. Zaradi vsega skupaj je celoten projekt že skoraj razprodan. Prosti sta le še dve dupleksni stanovanji z bivalno površino približno 174 kvadratnih metrov. Kupci si z nakupom v Piniji lahko zagotovijo izjemno investicijsko priložnost.

Skupaj: 72 stanovanj, na voljo sta še dve dupleksni stanovanji, in 10 poslovnih prostorov

Okvirna predvidena izhodiščna cena: okrog 3000 EUR/m2 neto površine

Okvirne velikosti: od 35,13 do 154,39 m2

Okvirna izhodiščna cena stanovanj v Piniji je približno 3.000 evrov za kvadratni meter neto površine. FOTO: Stoja Trade

Nova Gorica je živahno in odprto mesto, saj leži tik ob italijanski meji, kar se pozna v bogatem kulturnem in gospodarskem utripu mesta, ki je zanimivo tudi zaradi številnih izobraževalnih možnosti in privlačnih destinacij za izlete po čudoviti okolici. V bližini so Vipavska dolina, Triglavski narodni park, Soča, Sabotin in Trnovsko-Banjška planota.

Mesto je letos še posebej privlačno, saj je Nova Gorica s sosednjo Gorico tudi evropska prestolnica kulture, kar bo v mesto prineslo več kot 400 dogodkov.

Ker je povpraševanje po novogradnjah v Novi Gorici izjemno veliko, še danes pokličite Stojo in se dogovorite za rezervacijo.

Projekt Škofja Loka: napoved gradnje na mirni lokaciji

Med Stojinimi projekti, ki izstopajo zaradi ugodne lokacije, je tudi Projekt Škofja Loka. FOTO: Stoja Trade

Projekt Škofja Loka bo končan v prihodnjih nekaj letih in bo zrasel na Partizanski ulici. FOTO: Stoja Trade

Škofja Loka je eno najlepših slovenskih mest s pestro zgodovino. Z razvojem sodobnih novogradenj postaja vedno bolj zaželena za mlade družine, posameznike in vse, ki iščejo bivanje v bližini narave in z vsem udobjem urbane infrastrukture. Zaradi relativne bližine Ljubljane in Kranja je še posebej privlačna za vse, ki so zaposleni v teh dveh mestih.

Uradna prodaja stanovanj v Projektu Škofja Loka se bo začela predvidoma prihodnje leto. FOTO: Stoja Trade

Stoja Trade je pred nekaj meseci začela napovedovati nov projekt na Partizanski ulici, v bližini središča Škofje Loke.prinaša udobno bivanje v središču prijetnega gorenjskega kraja.

V dveh stanovanjskih blokih bodo na voljo manjša stanovanja za posameznike in večje enote za družine. Stanovanja bodo prostorna in svetla, pri gradnji bodo uporabili kakovostne trajnostne materiale, poskrbeli bodo za energetsko učinkovitost in visoko udobje bivanja. Sodoben dizajn, zasnovan v priznanem arhitekturnem studiu Sono, bo skrbno prilagojen naravnemu okolju in kulturni dediščini Škofje Loke.

Projekt Škofja Loka se kar zlije z mestnim okoljem in naravnimi elementi. FOTO: Stoja Trade

Kupcem bo na voljo 60 dovršeno zasnovanih stanovanj različnih velikosti, od 50 do 102 kvadratna metra, njihova cena bo predvidoma okoli 3500 evrov za kvadratni meter neto površine.

V pritličju obeh blokov bo tudi šest poslovnih enot, neto velikosti okoli 57 kvadratnih metrov, v okolici pa bodo zelenice, igrišča in pešpoti za prijetno bivanje in druženje na prostem.

Lokacija: Škofja Loka, Partizanska ulica

Novogradnja: dva stanovanjska bloka s 60 stanovanji

Predvidena cena: okvirno 3500 EUR/m2 neto površine plus DDV

Predvidena velikost: od cca 50 do 102 m2 neto

Škofja Loka FOTO: Stoja Trade

Predviden zaključek gradnje je načrtovan v naslednjih nekaj letih. Potencialne stranke trenutno obveščajo o projektu. Uradna prodaja in nakup bosta mogoča, ko bo investitor pridobil splošne pogoje prodaje.

