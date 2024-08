V EU 26 milijonov malih in srednje velikih podjetij

V Evropski uniji je bilo v lanskem letu aktivnih približno 25,8 milijona malih in srednje velikih podjetij (MSP), kar je predstavljalo 99,8 odstotka vseh podjetij v nefinančnem poslovnem sektorju (NFBS). Omenjena podjetja so zaposlovala 88,7 milijona ljudi in tako zagotavljala skoraj dve tretjini zaposlenosti v EU NFBS.

To je pokazalo letno poročilo o evropskih malih in srednje velikih podjetjih (MSP) za leto 2024, ki ga je pred kratkim objavila evropska komisija. Mala in srednje velika podjetja so ključni del gospodarstva EU, poročilo pa izpostavlja ključne izzive in priložnosti zanje, pri tem navaja Enterprise Europe Network (EEN), ki je podporna mreža za podjetja z mednarodnimi ambicijami. EEN ima 600 centrov v več kot 60 evropskih državah in približno 4000 strokovnjakov, ki nudijo strokovna znanja in storitve podjetjem, univerzam, raziskovalnim organizacijam, tehnološkim centrom ter drugim poslovnim in inovacijskim institucijam.

Realna dodana vrednost MSP se je lani, kot navaja poročilo evropske komisije, zmanjšala za 1,6 odstotka, za letošnje leto pa se pričakuje nadaljnji upad za en odstotek. Zaposlenost se je lani povečala za 1,8 odstotka, medtem ko naj bi se letos rast upočasnila na 0,8 odstotka. V obdobju zadnjih petih let se je realna dodana vrednost povečala za 9,5 odstotka, zaposlovanje pa za 5,9 odstotka.

Napovedi in izzivi

Omenjena podjetja se, kot še navajajo v poročilu, soočajo tudi z več izzivi, vključno z visoko inflacijo, ki je v letu 2023 ostala na ravni 6,4 odstotka. »Tudi napovedi za leto 2024 kažejo na nadaljevanje visokih inflacijskih pritiskov. Kljub temu pa naj bi se število MSP povečalo za odstotek, z največjo rastjo pri mikro podjetjih, kjer se pričakuje povečanje za 1,1 odstotka. Napovedi za letos kažejo, da bo realna dodana vrednost MSP še naprej upadala, vendar naj bi se zaposlovanje povečalo, predvsem v mikro podjetjih. Predvideno je, da se bo število MSP povečalo v večini velikostnih kategorij, razen pri srednje velikih podjetjih, kjer se pričakuje minimalno zmanjšanje števila podjetij.«

Poročilo evropske komisije poudarja tudi pomen MSP v okviru odprte strateške avtonomije (OSA), novega koncepta v evropski industrijski strategiji, ki želi zagotoviti, da EU lahko neodvisno zasleduje svoje interese in vrednote, hkrati pa ostaja odprta za globalno sodelovanje in medsebojno odvisnost. »MSP imajo ključno vlogo pri razvoju in zagotavljanju inovativnih rešitev znotraj kritičnih vrednostnih verig, kar predstavlja pomembno priložnost za izboljšanje njihove konkurenčnosti.«

Za doseganje trajnostne rasti in konkurenčnosti evropskih malih in srednje velikih podjetij pa bo potrebna večja podpora politikam, ki jih bodo postavile v središče oblikovanja politik EU. »MSP so ključni katalizatorji za spremembe, ki jih Evropa potrebuje za doseganje ciljev, določenih v okviru paradigme odprte strateške avtonomije.«