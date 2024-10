Proaktivnost je ključna pri zagotavljanju kibernetske in informacijske varnosti

Žrtev kibernetskih napadov niso le nezaščiteni podatki, ampak tudi poslovne priložnosti, pravna skladnost in ugled podjetij. Z zaščito občutljivih podatkov in infrastrukture podjetja poskrbijo za ohranjanje zaupanja svojih poslovnih partnerjev in strank.

Pravilno upravljanje informacijskih sistemov in zagotavljanje skladnosti z mednarodnimi standardi pomaga podjetjem prepoznati morebitne grožnje, kar prispeva k dolgoročni stabilnosti poslovanja. SIQ kot neodvisna institucija, ki ponuja celovite rešitve s področja preizkušanja in certificiranja proizvodov, ocenjevanja sistemov vodenja, meroslovja in izobraževanja, s certificiranjem na področju informacijske varnosti podjetjem omogoča vzpostavitev robustnih varnostnih ukrepov, ki zmanjšujejo tveganje napadov in varnostnih incidentov.

Varnostni izzivi na področju kibernetske varnosti so vse bolj kompleksni, napadalci pa vedno bolj inovativni, večina si jih pomaga tudi z umetno inteligenco. S prihodom novih tehnologij se torej povečujejo tveganja za delovanje organizacije.

Preventivni ukrepi za preprečevanje napadov ne zadostujejo več, zato imajo organizacije vnaprej pripravljene scenarije in rešitve za primere, ko zaščita odpove in se napad celo realizira. V teh primerih je ključnega pomena sposobnost okrevanja organizacije po napadu.

Organizacije krepijo aktivnosti za informacijsko varnost in obrambo informacijskih sistemov pred aktualnimi grožnjami. Potrebe po varovanju informacij in poslovnih skrivnosti organizacij izhajajo tudi iz vse strožje regulative. SIQ pri svojem delu zaznava premike v zakonodaji, regulativi in akreditacijskih shemah. Na ravni Evropske unije so sprejeli kar nekaj novih aktov, ki posredno ali neposredno obravnavajo informacijsko varnost.

Poznate tveganja, ki prežijo na vas?

Ne glede na velikost in panogo morajo vsa podjetja poznati tveganja, ki so jim izpostavljena pri svojem poslovanju. Na ta način lahko SIQ pri svojem delu definira ustrezne preventivne ukrepe in zmanjša posledice morebitne uresničitve grožnje. Informacijska tveganja podjetij so v današnjem digitalnem svetu lahko zelo visoka in zahtevajo temeljit strateški pregled ter zavezo vodstva pri teh odločitvah.

Pri upravljanju tveganj informacijske varnosti je treba definirati tveganja in izpostavljene »površine« za napade, skrbeti je treba za redne nadgradnje ter varnostne preglede in penetracijske teste infrastrukture ter aplikacij. S takšnim naborom storitev SIQ lahko podrobno pregleda stanje varnosti v podjetju in zagotovi dober tehnični nadzor.

Svoje IT-sisteme zavaruje vse več manjših in srednje velikih podjetij

Z urejenimi in certificiranimi sistemi vodenja informacijske varnosti podjetja gradijo dolgoročno obrambo pred nepričakovanimi dogodki, vdori in neželenimi spremembami. S tem se izboljša raven informacijske varnosti v organizaciji, kar je nujno za neprekinjeno poslovanje.

Zaradi vsakodnevnih poskusov napadov je neprekinjeno poslovanje postalo ključno za organizacijo, ki želi ohranjati svoj ugled in uživati zaupanje na trgu. Neprekinjeno poslovanje je tudi del regulative, ki se sprejema na ravni EU in jo prenašamo tudi v slovenski pravni red, kar je nekako povzeto iz standarda ISO 22301:2019.

Vse več organizacij zahteva od svojih dobaviteljev oz. zunanjih izvajalcev, da so certificirani po zadevnih standardih in izkazujejo uspešno upravljanje varovanja informacij, zlasti tudi neprekinjeno poslovanje organizacije. To lahko vidimo ne samo v javnem, temveč tudi v zasebnem sektorju. Na dobavno verigo moramo gledati kot celoto. Za celotni življenjski cikel storitve ali izdelka od samega začetka – od proizvodnje, programiranja pa vse do končnega uporabnika neke rešitve, opreme ali izdelka je treba zagotavljati varovanje informacij.

V tem pogledu je standard ISO/IEC 27001 praktičen, zlasti pa priloga omenjenega standarda, ki vsebuje organizacijske in tehnične kontrole za varovanje informacij.

S pomočjo standarda ISO/IEC 27001 se organizacije sistematično lotijo upravljanja in zmanjševanja tveganj, ki jih prepoznajo za njihovo poslovanje, tudi z zunanjimi izvajalci, kar je ključnega pomena za uspešno poslovanje. V medsebojnem poslovanju je ključno, da si partnerji zaupajo, kar na področju varnosti informacij pomeni, da si varno izmenjujejo poslovne podatke in skrbijo za neprekinjeno poslovanje z namenom preprečitve nepričakovanih dogodkov, vdorov oz. neželenih sprememb. Organizacije, ki vzdržujejo sistem neprekinjenega poslovanja kot enega od poglavitnejših stebrov informacijske varnosti, izkazujejo precejšnjo konkurenčno prednost na trgu in prispevajo k organizacijski odpornosti proti raznovrstnim motnjam v delovanju, ki lahko izvirajo iz notranjega ali zunanjega okolja.

Z učinkovitim in uspešnim sistemom neprekinjenega poslovanja se tako lahko zmanjšajo posredni in/ali neposredni stroški organizacije, ki nastanejo zaradi teh motenj oz. uresničitve groženj.

Cilj vsake ogranizacije: varovanje premoženja, okolja in življenja

Varovanje premoženja, okolja in življenja je eden od ciljev vsake organizacije ob zaznanem nepričakovanem dogodku.

Organizacije z urejenimi notranjimi procesi izkazujejo uspešno in učinkovito obvladovanje tveganj s področja neprekinjenega poslovanja in se tudi lotevajo odpravljanja operativnih ranljivosti. Organizacije, ki se v današnjih nepredvidljivih časih zavedajo neprekinjenosti poslovanja, postavljajo nove prelomnice vsem drugim konkurenčnim podjetjem in so ravno zato kredibilnejše in ustvarjajo večjo odpornost, s tem pa tudi večajo svoj ugled.

Vodjem informatike, korporativnega varovanja organizacije in drugim, ki skrbijo za kibernetsko varnost v javnem in zasebnem sektorju, daje ISO/IEC 27001 skupen okvir najboljših praks za resnično kibernetsko odpornost in mehanizem za merjenje uspešnosti organizacije.

Celovit pristop standarda ISO/IEC 27001 pomeni, da je zajeta celotna organizacija, ne le IT-oddelek. Koristi uvedbe imajo ljudje, tehnologija in procesi.

Z urejenimi in certificiranimi sistemi vodenja s področja informacijske varnosti gradite dolgoročno obrambo pred nepričakovanimi dogodki, vdori in neželenimi spremembami ter posledično izboljšate raven informacijske varnosti v organizaciji. S tem zagotavljate neprekinjeno poslovanje, ki je danes ključnega pomena za ohranjanje ugleda in zaupanja.

Usposabljanja na področju informacijske varnosti

Vsaka organizacija, ne glede na dejavnost in velikost, razpolaga s poslovnimi in osebnimi podatki ter informacijami različnih stopenj zaupnosti. Z usposabljanji in tečaji z nacionalno in mednarodno veljavo zaposleni pridobijo ustrezno znanje za vzpostavitev in vzdrževanje urejenega sistema upravljanja informacijske varnosti organizacije. Na SIQ nudijo številna usposabljanja na področju informacijske varnosti, od obravnave tveganj informacijske varnosti do usposabljanj za presojevalce in pa menedžerje informacijske varnosti.

