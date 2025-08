Velika nagrada Madžarske: Izmučeni Hamilton in poškodovani Alonso

Na Hungaroringu v bližini Budimpešte se 40. v zgodovini formule 1 začenja velika nagrada Madžarske, kjer bomo vnovič videli zanimivo bitko med najboljšima dirkačema McLarna Oscarjem Piastrijem in Landom Norrisom ter Maxom Verstappnom, ki mu je Red Bull na bolidu pripravil nekaj izboljšav. Verstappen, ki je pred dnevi zatrdil, da ostaja član rdečih bikov, bi se lahko s tretjo zmago na tem pizorišču izenačil z legenarnim Nelsonom Piquetom, pred njim pa bi bila zgolj Lewis Hamilton s štirimi in Michael Schumacher z osmimi zmagami.

Tudi Hamilton je na sebi ljubo prizorišče prišel dobro pripravljen, čeprav pravi, da bo poletni premor precej zahteven: »Privajanje na novo okolje in novo ekipo ni šlo povsem gladko. Za mano je prava bitka. Zagotovo rabim iti stran, da napolnim baterije. Prepričan sem, da bo prisotnih tudi nekaj solza in mislim, da je to zelo zdravo,« je plane za poletje razkril sedemkratni svetovni prvak.

Nekaj težav ima pri naših sosedih tudi Fernando Alonso. Izkušeni dirkač Aston Martina je pred dnevi praznoval 44. rojstni dan, njegov nastop na veliki nagradi Madžarske pa je zaradi bolečin v hrbtu pod velikim vprašajem. »V dneh po veliki nagradi Belgije se je Fernando Alonso spopadal s poškodbo hrbta,« je zapisano v izjavi njegove ekipe. Na prvem prostem treningu ga je zamenjal mladi Brazilec in bivši svetovni prvak formule 2 Felipe Drugovich. Odsoten je bil tudi tretji najstarejši dirkač v karavani Nico Hulkenberg, ki je v bolidu Sauberja dal priložnost mlademu Estoncu Paulu Aronu.

Pred štirinajsto dirko sezone ima Avstralec Oscar Piastri pičih 16 točk naskoka pred moštvenim kolegom Landom Norrisom, tretjeuvrščeni Verstappen zaostaja že 65 točk. V konstruktorskem seštevku ima McLaren vrtoglavih 512 točk, Ferrari jih ima na drugem mestu 248, Red Bull pa na tretjem 220.