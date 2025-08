V nadaljevanju preberite:

Potem ko je vlada v četrtek zvečer sporočila, da bo Slovenija kot prva v Evropi prepovedala uvoz, izvoz in tranzit orožja v Izrael in iz njega, je včeraj pred novinarje stopil Boštjan Pavlin, državni sekretar na obrambnem ministrstvu. Kako bodo izvajali prepoved, bodo na obrambnem ministrstvu lahko bolj natančno povedali po pregledu vseh obstoječih protokolov in pogodb z Izraelom.