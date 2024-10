Napredna nemška tehnologija in brezčasna eleganca

Mercedes-Benz, ikona avtomobilske industrije, že desetletja vztrajno postavlja nove standarde v svetu prestižnih vozil. Lani predstavljena šesta generacija Mercedes-Benz razreda E nadaljuje to bogato dediščino, a hkrati prinaša številne inovacije, zaradi katerih je ta model nov mejnik v poslovnem segmentu. Zato ni presenečenje, da si je novi razred E prislužil naziv managerski avto leta 2024, saj v popolnosti odraža pričakovanja zahtevnih uporabnikov, ki iščejo prefinjenost, inovacije, zmogljivost in tehnološko naprednost v enem vozilu.

Vozilo, ki je več kot le avtomobil Mercedes-Benz razreda E ni zgolj prevozno sredstvo. Je simbol uspeha, prefinjenosti in naprednega razmišljanja. Z nazivom managerski avto leta 2024 še dodatno potrjuje svojo izjemnost in je prava izbira za vodilne posameznike, ki cenijo kakovost in tehnologijo. V svojem segmentu predstavlja vrhunec avtomobilskega razvoja, kjer se luksuz združuje z naprednimi inovacijami in brezhibno vozno izkušnjo.

Most med tradicijo in sodobnostjo

Šesta generacija razreda E, ki nosi interno oznako W214 oziroma S214 v karavanski različici, gradi most med dvema svetovoma – tradicionalnim, ki se navezuje na tradicijo izdelovanja velikih, udobnih in učinkovitih potovalnih poslovnih limuzin, in novim, ki v ospredje postavlja digitalizacijo in inovativne pogone prihodnosti.

Oblikovno novi razred E, ki je v primerjavi s predhodnikom zrasel v vseh ozirih, ohranja klasične proporce tridimenzionalne limuzine, ki združujejo kratek prednji previs in dolg motorni pokrov z elegantno privzdignjeno potniško kabino, subtilno potisnjeno proti zadnjemu delu vozila. Večje mere pomenijo več prostora za potnike in prtljago. Tako ima limuzina 540 litrov prtljažnega prostora (370 litrov pri hibridni različici). Še več prtljage lahko naložimo v karavansko različico, in sicer od 615 do 1830 litrov v nehibridni izvedbi oziroma 460 do 1675 litrov v priključnohibridnem karavanu.

V karavansko različico lahko naložimo od 615 do 1830 litrov v nehibridni izvedbi oziroma 460 do 1675 litrov v priključnohibridnem karavanu. FOTO: Mercedes-Benz AG

Kljub velikim meram pa vozilo še vedno deluje zelo elegantno in dinamično. Zanimivost so denimo visokozmogljivi LED-žarometi, ki so lahko opremljeni s sistemom Digital light s funkcijo projekcije znakov in informacij na cestišče. Kupci imajo na voljo različne možnosti prilagoditev zunanjosti, kar omogoča, da vsak lastnik ustvari vozilo, ki odraža njegov osebni slog. Med njimi so posebni barvni odtenki, različni tipi platišč in izjemni športni paketi, ki dodajo dodatno mero agresivnosti in športne elegance.

Napredno udobje v kabini

Potniška kabina je v primerjavi s prejšnjo generacijo razreda E bolj zračna in ponuja razkošje udobja tako vozniku in potniku spredaj kot potnikom na zadnjih sedežih. Prevladuje obsežna digitalizacija, s slavnim Hyperscreenom, le v pomanjšani obliki. Glavna zvezda notranjosti je brez dvoma superzaslon MBUX, ki se razteza čez celotno armaturno ploščo in združuje ločen zaslon instrumentne plošče z dvema dodatnima zaslonoma, 14,4-palčnim osrednjim zaslonom MBUX in 12,3-palčnim zaslonom na dotik, nameščenim pred sovoznikom.

Potniška kabina je v primerjavi s prejšnjo generacijo razreda E bolj zračna in ponuja razkošje udobja tako vozniku in potniku spredaj kot potnikom na zadnjih sedežih. FOTO: Mercedes-Benz AG

Posodobljeni informacijsko-razvedrilni sistem MBUX ima preprostejši uporabniški vmesnik ‒ z novimi ikonami, kot smo jih vajeni na mobilnih napravah, navigacijski sistem z navidezno resničnostjo, izboljšan je glasovni pomočnik »Hej, Mercedes« in omogočen je dostop do aplikacij tretjih ponudnikov, kot so TikTok, igra Angry Birds in Zoom. Obenem je avtomobil lahko opremljen tudi s številnimi kamerami, ki omogočajo posnetke selfijev, videoposnetkov in fotografij, ki jih lahko uporabnik v realnem času deli na družbenih omrežjih, ali celo izvedbo videokonferenc.

Digitalno odklepanje in zaklepanje

Razred E omogoča uporabo digitalnega ključa, ki je za zdaj na voljo za iPhone in Apple Watch: z digitalnim ključem vozila lahko iPhone ali Apple Watch postaneta avtomobilski ključ. Če ima voznik pri sebi združljivo napravo, jo lahko uporabi za zagon in zaklepanje avtomobila razreda E, souporabo ključa pa lahko deli s 16 uporabniki.

Managerski avto leta Mercedes-Benz razreda E se je do laskavega naziva managerski avto leta 2024 v sklopu izbora Poslovni avto leta prebil prek treh žirij: z ocenjevanjem in preizkušanjem slovenskih direktoric in direktorjev, ki so finaliste preizkusili v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem, avtomobilskih novinarjev in z glasovanjem bralcev portala finance.si. Marjan Murn, direktor Star Import, d. o. o., je ob osvojitvi naziva poudaril: »Naša vizija je ustvarjati inovativne avtomobile, ki spreminjajo svet mobilnosti. Razred E že od nekdaj utrjuje pionirstvo na področju voznih lastnosti, varnosti in prestižnega dizajna ter je odličen primer te vizije. Ponosni smo, da je bil že četrtič priznan kot najboljši managerski avto leta.«

Center dobrega počutja

Udobno potniško kabino, odeto v kakovostne materiale, dopolnjuje širok izbor notranjih barv in okrasnih oblog ‒ od svetlo bež barve v kombinaciji s sivo in elegantnim bisernim učinkom do prefinjene tople rjave in hladne sive barve. Tisto, kar resnično zaznamuje avtomobil razreda E, predvsem na daljših poteh, je širok nabor nevsiljivih pomočnikov, npr. zračno vzmetenje, umirjeno krmiljenje in uravnoteženo podvozje, ki zagotavljajo miren in predvsem sproščen prihod na cilj.

Mercedes-Benz, ikona avtomobilske industrije, že desetletja vztrajno postavlja nove standarde v svetu prestižnih vozil. FOTO: Mercedes-Benz AG

Ergonomsko oblikovani sedeži omogočajo masažo, med vožnjo se na zaslonu prikazujejo vitalne funkcije potnikov, za popolno doživetje glasbe pa poskrbi sistem za prostorski zvok Burmester®. Glasbo je mogoče ne le poslušati, ampak tudi doživeti ‒ čutiti in celo videti njene učinke, in to s sistemom Active ambient lighting in funkcijo Sound visualization. Za daljša potovanja sta na voljo programa Energizing comfort in Energizing coach, ki pomagata zmanjšati utrujenost in celo ublažiti simptome slabosti med vožnjo.

Še več individualizacije razreda E pa omogoča program Manufaktur, ki vključuje posebna lakiranja, ekskluzivni strop in različne okrasne dodatke.

Posebnost razreda E so tudi samodejne prezračevalne šobe (orig. Digital Vent Control) za voznika in sovoznika, ki so jima na voljo različne prednastavitve, na primer: »glava«, »telo« ali »enakomerno porazdeljeno«. Klimatski sistem nato ustrezno preusmeri zračni tok. Individualne nastavitve klimatske naprave lahko poleg tega shranimo v uporabniške profile. Prezračevalne šobe lahko še naprej nastavljamo ročno, saj koračni motor samodejno preklopi v prosti tek, če ročno izvedemo nastavitev.

Moč pod pokrovom

Pod elegantno zunanjostjo in prefinjeno notranjostjo se skriva še ena pomembna prednost razreda E – njegova zmogljivost. Mercedes-Benz ponuja različne pogonske sklope, ki so zasnovani za izjemno učinkovitost, a hkrati zagotavljajo izjemno moč in odzivnost. Med najbolj priljubljenimi opcijami so:

– Bencinski in dizelski motorji z blagim hibridnim sistemom (MHEV): ti motorji uporabljajo 48-voltni električni sistem, ki izboljša pospeševanje ter zmanjša porabo goriva in emisije. Z njimi razred E ohranja tradicionalno zmogljivost Mercedes-Benzovih motorjev, a ponuja boljšo ekonomičnost.

– Priključnohibridni pogon (PHEV): ta različica omogoča vožnjo na elektriko na razdaljah do 110 kilometrov, kar je popolna rešitev za mestno vožnjo in vsakodnevne opravke, hkrati pa ponuja dolg doseg na dolge razdalje, ko se kombinira z motorjem na notranje zgorevanje.

Razred E z več kot 75-letno tradicijo ostaja ikona luksuznih poslovnih limuzin srednjega razreda. FOTO: Mercedes-Benz AG

Najsodobnejši varnostni sistemi

Mercedes-Benz je znan po svojih inovacijah na področju varnosti in razred E ni izjema. Opremljen je z najsodobnejšimi asistenčnimi sistemi, ki vozniku olajšajo vožnjo in povečajo varnost v vseh situacijah. Med ključnimi sistemi so:

– aktivni sistem za pomoč pri ohranjanju smeri in aktivni sistem za mrtvi kot, ki voznika opozarjata na nevarnosti v prometu in mu pomagata preprečiti nezgode,

– Distronic: prilagodljivi tempomat, ki samodejno vzdržuje varnostno razdaljo med vozili in poskrbi za varno in udobno vožnjo tudi na daljših potovanjih,

– Active Brake Assist: sistem, ki zaznava nevarnosti in v kritičnih situacijah lahko samodejno zavira ter s tem preprečuje trke,

– sistem za samodejno parkiranje s kamerami 360°, ki omogoča brezskrbno parkiranje tudi v ozkih mestnih parkiriščih. Obenem je vozilo pripravljeno na avtomatizirano parkiranje 4. stopnje po standardu SAE: s sistemom Intelligent parking pilot, ki je del paketa za parkiranje s funkcijo daljinskega parkiranja (opcija) in storitvijo Mercedes me connect, ima razred E vgrajeno tehnologijo, ki omogoča popolnoma samodejno parkiranje, brez prisotnosti voznika. Omenjena možnost ja na voljo tam, kjer to dovoljuje zakonodaja in kjer so na voljo parkirne hiše s potrebno infrastrukturo.

Elektrifikacija pogonskih sistemov Kupci razreda E lahko izbirajo med raznovrstnimi motornimi različicami, ki so serijsko opremljene z 9-stopenjskim samodejnim menjalnikom. E 200 M254 | 150 + 17 kW | 320 + 200 Nm | 7,5 s (0‒100 km/h) | 240 km/h

E 200 4M M254 | 150 + 17 kW | 320 + 200 Nm | 7,6 s (0‒100 km/h) | 236 km/h

E 450 4M M256M | 280 + 17 kW | 500 + 200 Nm | 4,5 s (0‒100 km/h) | 250 km/h

E 220 d OM654M | 145 + 17 kW | 440 + 200 Nm | 7,6 s (0‒100 km/h) | 238 km/h

E 220 d 4M OM654M | 145 + 17 kW | 440 + 200 Nm | 7,8 s (0‒100 km/h) | 234 km/h

E 450 d 4M OM656M | 270 + 17 kW | 750 + 200 Nm | 4,8 s (0‒100 km/h) | 250 km/h

E 300 e M254 | 150 + 95 kW | 550 Nm (320 + 440 Nm) | 6,4 s (0‒100 km/h) | 236 km/h | 118 km el. dosega

E 300 e 4M M254 | 150 + 95 kW | 550 Nm (320 + 440 Nm) | 6,5 s (0‒100 km/h) | 234 km/h | 110 km el. dosega

E 400 e 4M M254 | 185 + 95 kW | 650 Nm (400 + 440 Nm) | 5,3 s (0‒100 km/h) | 250 km/h | 110 km el. dosega

E 300 de 4M OM654 | 145 + 95 kW | n.p. Nm (440 + 440 Nm) | n. p. (0‒100 km/h) | 115 km el. dosega

Mercedes-AMG E 53 e 4M M256M | 330 + 120 kW | 560/480 Nm | 3,8 s (0‒100 km/h) | 250 km/h

